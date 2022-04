Wielkanoc 2022: Biedronka wydłuża godziny pracy sklepów

By ułatwić klientom przygotowania, w dniach poprzedzających Wielkanoc, sieć Biedronka wydłuża godziny funkcjonowania sklepów, aby klienci mogli zrobić zakupy bez zbędnego pośpiechu.

Dlatego 14 i 15 kwietnia tj. w Wielki Czwartek oraz Wielki Piątek ponad 2200 sklepów sieci Biedronka na terenie całego kraju funkcjonować będzie co najmniej do godziny 23, to oznacza, że łącznie 3100 placówek czynnych będzie przynajmniej do 22.

Z kolei w Wielką Sobotę wszystkie placówki sieci będą czynne do godziny 13. Dzięki temu zapominalscy będą mogli kupić ostatnie brakujące produkty potrzebne do przygotowania wielkanocnych potraw. W Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny tj. odpowiednio 17 i 18 kwietnia br. wszystkie sklepy sieci Biedronka będą zamknięte.

- Wielkanoc w polskiej tradycji to czas, który spędzamy z najbliższymi, ciesząc się smakiem znanych od pokoleń potraw. Wydłużamy pracę naszych sklepów aby nasi klienci mogli spokojnie i bez pośpiechu kupić wszystkie potrzebne składniki do przygotowania ulubionych, tradycyjnych dań - mówi Paweł Stolecki, dyrektor makroregionu w sieci Biedronka.

Od 12 kwietnia br. Biedronka ruszyła z akcją „Tarcza Biedronki Antyinflacyjna”. Dzięki temu klienci jeszcze przed Wielkanocą otrzymali gwarancję najniższych na rynku cen w przypadku najpopularniejszych produktów.