Wielkanocna kampania żurku Krakus

Nowa kampania żurku Krakus podkreśla, że ta tradycja może gościć w naszych domach na różne sposoby – bo różne domy to różne smaki i dodatki. Jednak to, co najważniejsze, czyli tradycyjny żurek na stole wielkanocnym pozostaje niezmienne.

W ramach kampanii przygotowano 15- i 6-sekundowe spoty, które są emitowane w kanale digital, social mediach i VOD. Za kreację odpowiada Punchline Agency, a produkcję zrealizował dom produkcyjny Truskavka.