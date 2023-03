Wielkanocne ekspozycje z winami od Henkell Freixenet Polska

Mionetto&Freixenet

Wielkanocne ekspozycje firmy Henkell Freixenet Polska stanęły w największych sklepach sieciowych w całej Polsce. To propozycje win szczególnie polecanych do wielkanocnych przysmaków. Do wyboru są wina musujące oraz spokojne z linii Freixenet, a także ulubione prosecco Polaków – Mionetto.

Warto dodać, że silną reprezentację w tej wielkanocnej propozycji stanowi oferta win 0%. Produkty z segmentu „NonAlco” to alternatywa dla tych, którzy nie chcą lub nie mogą spożywać alkoholu, ale pragną cieszyć się smakiem wina i uczestniczyć w świątecznej celebracji.

Wielkanocne ekspozycje będą gościć w sklepach do końca kwietnia br.

Wino na wielkanocny stół

- Wina musujące, a zwłaszcza bąbelki w wersji wytrawnej, oznaczone jako brut, będą na Wielkanoc doskonałym wyborem – mówi Tomasz Potrzebowski, ekspert rynku wina w firmie Henkell Freixenet Polska.

– Prosecco czy cava świetnie pasują zarówno do jajek z majonezem, szynki czy białej kiełbasy Ponadto bardzo dobrze komponują się z pasztetami, chrzanem i sałatkami. Z kolei do tradycyjnej, wielkanocnej babki szczególnie polecam wersję extra dry z delikatnie zarysowaną słodką nutą. Wszystkie te trunki są bardzo uniwersalnym wyborem i niejako przy okazji podkreślają świąteczny, uroczysty charakter śniadania czy obiadu – uważa Tomasz Potrzebowski.

- Z kolei jeśli chodzi o wina spokojne, na wielkanocnym stole doskonale sprawdzą się wina białe – np. riesling. Miłośnikom win czerwonych natomiast polecam chociażby włoskie klasyki, czyli chianti i primitivo. Oba pasują do pieczonego drobiu, pasztetów i wędlin, czyli dań, bez których trudno wyobrazić sobie Święta Wielkanocne – mówi ekspert.