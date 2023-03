Wielkanocne wypieki. Za cukier czy mąkę płacimy prawie dwa razy więcej niż rok temu

Posługując się danymi z Koszyka Cenowego dlahandlu.pl możemy prześledzić ceny podstawowych produktów spożywczych. Sprawdziliśmy, ile kosztują artykuły, które są potrzebne do wypieku ciasta.

Wielkanoc 2023: Ile w tym roku zapłacimy za produkty do wypieku ciast?

Przyjrzeliśmy się cenom wybranych produktów w lutym br. Wybraliśmy średnią cenę z badanych przez nas formatów (dyskonty, hipermarkety). Oto, jak wygląda ich porównanie z lutym 2022 roku.

Średni koszt masła extra 200 g to obecnie 5,72 zł. Rok temu za kostkę masła płaciliśmy średnio 5,92 zł.

Mąka pszenna poznańska typ 500 1 kg kosztuje średnio 4,05 zł. Rok temu był to wydatek rzędu 2,82 zł.

Czekolada mleczna E.Wedel 100 g kosztuje obecnie 4,33 zł, podczas gdy w lutym ubiegłego roku było to 3,85 zł.

Za cukier biały kryształ 1 kg zapłacimy obecnie średnio 6,02 zł, rok temu ten produkt kosztował 3,06 zł.

10 najtańszych jaj kosztuje średnio 7,81 zł, podczas gdy w lutym 2022 r. płaciliśmy za nie 5,33 zł.

Za 1 l mleka Łowickiego 3,2 proc. w lutym br. zapłacimy 4,36 zł. Rok temu średnia cena wynosiła 3,16 zł.

Wielkanoc 2023: Ile kosztuje koszyk składników do wypieku ciast?

W lutym br. koszyk wybranych przez nas sześciu produktów kosztował 32,29 zł. Rok wcześniej za te same produkty płaciliśmy 24,14 zł, co oznacza podwyżkę na poziomie 8,15 zł, czyli o ponad 25 proc. Jedynie masło jest tańsze niż w ubiegłym roku.

Zobacz ceny 50 produktów w naszym Koszyku Cenowym

Wielkanoc 2023 a inflacja

Według GUS w styczniu br. wskaźnik wzrostu cen wyniósł 17,2 proc., co oznacza wzrost w stosunku do grudnia, kiedy inflacja wyniosła 16,6 proc.

Czekamy wciąż za oficjalne dane za luty br., poznamy je w połowie marca.

- Pierwszy kwartał jest okresem przesilenia, a więc szczytowej inflacji - szczyt nastąpił w lutym - oraz dołka, jeśli idzie o spowolnienie gospodarcze. To widać we wskaźnikach, nie tylko w danych o PKB za IV kw. 2022 r., ale także w danych o produkcji przemysłowej oraz sprzedaży konsumenckiej. Widzimy, że scenariusz +miękkiego lądowania+ gospodarki zaczął się realizować i II kw. będzie okresem odbicia oraz silnej dezinflacji - mówił 1 marca br. w Polsat News wiceminister finansów, Piotr Patkowski.

- Luty był miesiącem, kiedy inflacja była najwyższa, a marzec to miesiąc, kiedy zaczyna się dezinflacja. Można więc powiedzieć, że zaczęła się dezinflacja. Co do tego, czy inflacja do końca roku spadnie poniżej 10 proc., to są różne opinie, ale obecnie przeważające jest zdanie, że spadnie poniżej tego poziomu - dodał wiceminister finansów.