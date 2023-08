Wielki finał Męskiego Grania w Żywcu

Na scenie sponsorowanego przez markę Żywiec wydarzenia zagrają m.in. Brodka, Daria Zawiałow, Paktofonika: Retrospekcje i Ralph Kaminski. Zwieńczeniem piątkowych atrakcji będzie projekt Męskie Granie Przestawia: Nosowska – Król, a podczas wielkiego finału wystąpi Męskie Granie Orkiestra 2023 w składzie: Igo, Mrozu i Vito Bambino, która od samego początku porywa publiczność. W sobotę koncerty będzie można śledzić online na Facebooku i kanale YouTube Męskiego Grania. Tego dnia dowiemy się także do kogo trafi „Złoty Bilet”, czyli dożywotnia wejściówka na Męskie Granie.

Wielki finał Męskiego Grania

Tegoroczna trasa festiwalowa Męskie Granie obfitowała w projekty specjalne, intrygujące debiuty i nieoczywiste artystyczne połączenia. Tych wszystkich znaków rozpoznawczych projektu nie zabraknie również podczas wielkiego finału w Żywcu. W piątek, 25 sierpnia, na Scenie Głównej zagrają: Rat Kru x Kombii, Piotr Zioła, Kacperczyk, Maria Peszek, Brodka oraz format Męskie Granie Przestawia. Podczas tej edycji odpowiadają za niego Nosowska i Król, którzy wspólnie z Michałem Fox Królem przygotowali absolutnie wyjątkowy program na piątkowe wieczory. W sobotę na Scenie Głównej będzie można usłyszeć: projekt Beztrosko: Zalia, Dominika Płonka, Julia Rocka, Julia Pośnik, Frank Leen, Ignacy, Lackluster, a także Ralpha Kaminskiego, Paktofonikę: Retrospekcje, Mroza i Darię Zawiałow. Na zakończenie całej trasy odbędzie się niezwykle wyczekiwany przez fanów koncert Męskie Granie Orkiestry 2023 w składzie: Igo, Mrozu i Vito Bambino, którzy z pewnością znów zaserwują doskonałe show.

Równie interesująco będzie na Scenie Ż. W piątek wystąpią na niej: Potock, Faustyna Maciejczuk, Holden, Błoto: Hip Hop Special, Kuban, Mery Spolsky i The Dumplings. W sobotę będzie można natomiast usłyszeć: Nitę, LXS feat. Oskar83, Wojtek Sokół, Musiałowskiego, Dawida Tyszkowskiego, Kaśkę Sochacką i Kim Nowak. W przerwach między koncertami publiczność rozgrzewać będzie międzynarodowa orkiestra Rebel Babel Ensemble. Muzycy przygotowali na tę okazję m.in. utwór „Supermoce” w zupełnie nowej aranżacji.

Streaming Męskiego Grania

Podobnie jak w poprzednich latach sobotnie koncerty będzie można zobaczyć na żywo na Facebooku oraz na kanale YouTube projektu. – Jesteśmy przekonani, że tegoroczny finał będzie naprawdę wyjątkowy – mówi Dorota Nowakowska, managerka marki Żywiec. – Line-up został stworzony w taki sposób, by spełnić oczekiwania wszystkich fanów polskiej muzyki. Na scenie pojawią się zarówno debiutanci, jak i utytułowani artyści oraz oczywiście Męskie Granie Orkiestra, która w tym roku dosłownie porywa tłumy – dodaje Nowakowska.

Dożywotni bilet na Męskie Granie

W tym roku fani trasy mają także szansę wygrać dożywotni bilet na Męskie Granie. To już ostatnia szansa, aby wziąć udział w konkursie o „Złoty Bilet”, w ramach którego można zdobyć coroczny bilet na Męskie Granie dla siebie i trójki znajomych. Jak to zrobić? Wystarczy znaleźć kampera podróżującego po Polsce, uwieczniając to na zdjęciu. Następnie, wraz z kreatywnym opisem dotyczącym ulubionego muzycznego doświadczenia na żywo i odpowiednimi hashtagami do 25 sierpnia zamieścić zdjęcie na Instagramie. „Złoty Bilet” zostanie rozdany na finałowym koncercie w Żywcu.