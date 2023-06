WINIARY i Netto we wspólnej akcji zero wast

Wystartowała akcja promocyjna pod hasłem „Wygrywanie za niemarnowanie”. To wspólna inicjatywa marki WINIARY i sieci handlowej Netto, które chcą zachęcać konsumentów do wdrażania zasad zero waste w swojej kuchni. Na zwycięzców czekają warsztaty kulinarne online z Robertem Harną oraz e-book z przepisami na dania w duchu zero waste.