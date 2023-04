Winiary zachęcają do Wielkanocy w stylu zero waste. Startuje konkurs

- Przygotowując święta Wielkanocne warto zadbać o to, by nie tylko było smacznie, ale również pomyśleć o planecie i stworzyć menu w taki sposób, by nic się nie zmarnowało. Podstawą jest odpowiednie zaplanowanie liczby dań i posiłków, ale również wprowadzenie do kuchni zasad zero waste – mówi Magdalena Jabłońska, specjalista ds. rozwoju komunikacji WINIARY.

Wielkanocny konkurs Winiary

Już w Poniedziałek Wielkanocny rusza kolejna edycja konkursu konsumenckiego „WINIARY – Drugie życie słoika”. Jego głównym założeniem jest pobudzenie kreatywności u konsumentów i zachęcenie ich do znalezienia ponownego zastosowania dla opakowania po Majonezie Dekoracyjnym WINIARY. Uczestnicy mogą przedstawić swoje pomysły w formie zdjęcia, bumerangu, krótkiego filmu lub kolażu. Zgłoszenia przyjmowane są od 10.04 do 30.04.2023 r. za pośrednictwem mediów społecznościowych marki.

Uczestnicy mają dużą dowolność w prezentacji koncepcji – słoik może służyć jako lampion, być wykorzystany jako pojemnik do przechowywania ciasteczek lub długopisów, albo zaaranżowany na ozdobę domu. Każdy uczestnik może wysłać więcej niż jedno zgłoszenie, co zwiększa szanse na wygraną.



Sposobów na wzięcie udziału w konkursie jest kilka – wystarczy udostępnić swoją koncepcję w mediach społecznościowych z wykorzystaniem dedykowanego hashtagu #drugieżyciesłoika, skomentować post konkursowy na profilu marki na Facebooku lub na Instagramie wykorzystując dedykowany hashtag i tagując profil marki @winiary. Na autorów najlepszych prac czekają atrakcyjne nagrody – 10 tosterów SMEG oraz 10 kompletów akcesoriów kuchennych. Więcej szczegółów i regulamin konkursu dostępny jest stronie https://www.winiary.pl/daj-sloikom-nowe-zycie-konkurs-Winiary/ oraz na profilach marki: https://www.facebook.com/Winiary i https://www.instagram.com/winiary.