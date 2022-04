Wino musujące z gruszek będzie polskim prosseco?

Według danych rynkowych wino jest najszybciej rozwijającym się segmentem wśród alkoholi w Polsce.

Szacuje się, że jego wartość to już ponad 6 mld zł. Najsilniejsze trendy w tej kategorii to wina musujące, a także te, o niskiej zawartości alkoholu.



Rynek polskich win rozwija się niezwykle dynamicznie, a ich jakość jest już wysoka, biorąc pod uwagę, jak nowy jest to temat. Choć branża winiarska w naszym kraju odrodziła się zaledwie kilkanaście lat temu to wina z Polski są już nagradzane na zagranicznych konkursach, co czyni je fenomenem na skalę

międzynarodową.

Firma Ambra w 2019 roku zaczęła rozwijać kategorię jakościowych win z owoców pochodzących wyłącznie z polskich sadów. Na Roztoczu powstają zarówno wina spokojne jak i musujące.

- Według dostępnych badań rynkowych Polacy uważają krajowe owoce za najlepsze. Doceniają też rodzime tradycje produkcji alkoholi więc chętnie wspierają regionalne produkty. Warto podkreślić, że polskie owoce mają bardzo zbliżone właściwości do winogron: intensywną barwę, bogaty aromat, zbalansowany świeży smak, kwasowość i delikatną naturalną słodycz - wyjaśnia Zuzanna Amarante, Senior Brand Manager Wines, Ambra Brands.

Wina owocowe odpowiedzią na trendy konsumenckie

Polskie wina owocowe są odpowiedzią na food trendy. To produkty, wytwarzane regionalnie, ekologicznie, a do tego każda butelka powstaje dzięki osobistemu staraniu winiarza, który dogląda wino na każdym etapie produkcji.

- Od dwóch lat na polskim rynku widać wyraźny wzrost oferty alkoholi niskoprocentowych. My również rozwijamy tę kategorię stąd w naszej ofercie np. lekkie i owocowe wina od Winiarni Zamojskiej. To linia win o zawartości alkoholu 6 -7 procent, o przyjemnie „słodko-kwaśnych” aromatach i smakach

polskich owoców jak agrest, porzeczka i gruszka - mówi Zuzanna Amarante, Senior Brand Manager Wines, Ambra Brands.

Wina musujące najszybciej rozwijająca się kategorią

W ostatnich latach sprzedaż w segmencie win musujących wzrasta szybciej niż sprzedaż win ogółem. W tej kategorii najpopularniejsze jest prosecco, które dodatkowo charakteryzuje się najbardziej atrakcyjną ceną. Ubiegłoroczne zbiory w rejonie Venetto nie należały jednak do obfitych więc pojawia się szansa na spopularyzowanie podobnych win z innych krajów.