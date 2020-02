Wino w subskrypcji. Nowy koncept sprzedaży przekona klientów?

Warszawski startup Wine me oferuje swoim klientom comiesięczne dostawy dwóch butelek wina z notką degustacyjną, opisem regionów i winnic.

W ramach modelu subskrypcyjnego co miesiąc do klientów wysyłane są dwie butelki wina, które zostały starannie wyselekcjonowane. Wyboru win w każdym miesiącu dokonują specjaliści, eksperci i sommelierzy. W lutym wina w Wine me BOX pochodzą z autorskiej selekcji Moniki Bielki-Vescovi.

Subskrypcja wina jest w Polsce konceptem nowym. Zespół Wine me stawia na: user experience (ładne i bezpieczne opakowanie, dokładny opis i noty degustacyjne wina), jakość i różnorodność win oraz korzystną cenę (cena zestawu jest niższa niż dwóch butelek kupionych oddzielnie). Punkt fizyczny (sklep, wine bar, flagship store dla subskrypcji) Wine me jest w Warszawie, ale subskrypcja działa na całą Polskę.