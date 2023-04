WIELKIE (O)CZYSZCZENIE

Wiosenne porządki przydarzą się także… naszej skórze. Po zimowych miesiącach może być poszarzała i brakować jej blasku. A tego nie odzyskamy bez odpowiedniego oczyszczenia. W codziennej pielęgnacji często szukamy najlepszego kremu bądź serum, produkty oczyszczające traktując bez należytej im uwagi. A to błąd. Bez tego żaden – nawet super – krem nie będzie mógł w pełni „zadziałać”. Produkty oczyszczające dobieraj do rodzaju skóry i jej ewentualnych problemów. Jak robić to prawidłowo? Przede wszystkim delikatnie. Żadna skóra nie lubi zbyt mocnego pocierania. Łagodne powinny być też formuły produktów.

SUPER DUET

Krem i serum to super duet pielęgnacyjny. A w zasadzie serum i krem – bo taka jest kolejność aplikacji tych kosmetyków. Serum to skoncentrowana dawka składników aktywnych, zadziała jak zastrzyk energii. Wiosną warto wprowadzić te z antyoksydantami, np. witaminami C, E czy

z kwasem ferulowym. Jeśli aplikujesz serum rano, kolejnym krokiem powinien być krem z filtrem. Wiosną w pielęgnacji sprawdzą się też produkty regenerujące i silnie nawilżające. Konsultantki w drogeriach Super-Pharm pomogą dobrać pielęgnację do aktualnych potrzeb skóry.

W drogeriach Super-Pharm do 26.04.2023 znajdziesz od 20 do 40% taniej produkty oczyszczające i do pielęgnacji marek m.in. Vichy, BASCILAB, Eau Thermale Avene, Pharmaceris, CeraVe, Bioderma, La Roche-Posay, NUXE, Lierac, Phyto, IWOSTin, Emolium, SVR, Dermedic, A-Derma, Tołpa, Dermika, Lirene, L’Oreal Paris, Eveline, Garnier, Mydlarnia Cztery Szpaki, Embryolisse, AA, Clochee, UZDROVISCO, Veoli, Hagi, MIYA

Wiosenne promocje w Super-Pharm na kosmetyki i perfumy, fot. mat. prasowe

ŚWIEŻO MALOWANE

W makijażu – zgodnie z najnowszymi trendami – obowiązuje zasada: im mniej, tym lepiej. Ale to nie znaczy, że mamy z niego zrezygnować. Produkty do make-up’u mają pomagać nam wyglądać świeżo, pięknie i przede wszystkim naturalnie. Lekkie podkłady, produkty rozświetlające, pomady do brwi i pomadki pomogą nam stworzyć naturalny look, podkreślą

to co piękne i pomogą wydobyć naturalny glow.

W drogeriach Super-Pharm do 26.04.2023 znajdziesz od 20 do 50% taniej produkty do makijażu marek m.in. PAESE, Eveline, PUPA, Lash Brow, Semilac, Hi Hybrid, Sally Hansen, Milucca, Rimmel, Max Factor, Bourjois, L’Oreal Paris, Maybelline New York.

WŁOS MA GŁOS

Pod czapką kosmyki nie miały lekko. Przesilenie wiosenne także może sprzyjać, że przez kilka tygodni będzie nam wypadało więcej włosów niż zwykle. Pamiętaj o regularnym oczyszczaniu skóry głowy za pomocą pellingu – zabieg ten pobudza procesy regeneracyjne w skórze

i zapobiega nadmiernej produkcji sebum. Peeling pomaga też delikatnie odbić włosy u nasady, co nada fryzurze objętości. Wiosna to też dobry czas na odświeżenie fryzury – zmianę koloru lub nowe cięcie.