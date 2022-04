Wittchen z najwyższym zyskiem od 30 lat

- Rok 2021 był rokiem dynamicznego rozwoju Grupy Wittchen oraz rokiem, w którym osiągnęliśmy najwyższy poziom zysku w naszej ponad 30-letniej historii. W pierwszej połowie roku musieliśmy mierzyć się z wprowadzonymi lockdownami, które bezpośrednio wpłynęły na naszą działalność, poprzez zamknięcie centrów handlowych, w których znajdują się nasze salony. Dodatkowo musieliśmy stawić czoła ograniczeniom dotyczącym podróży, co wpłynęło na jeden głównych asortymentów oferowanych przez Grupę, tj. walizek i akcesoriów podróżnych. Pomimo tych przeciwności Grupa wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 278 mln zł, co stanowiło wzrost do poprzedniego roku o 32% - pisze w liście do akcjonariuszy prezes firmy, Jędrzej Wittchen.

Współpraca z 31 platformami marketplace

Jak wyjaśnia prezes spółki, osiągnięcie takich wyników było możliwe dzięki temu, że Grupa realizowała własną strategię rozwoju zagranicznego w internecie za pośrednictwem swoich własnych sklepów internetowych oraz platform typu marketplace.

- W 2021 r. udział przychodów realizowanych w kanale sprzedaży internetowej stanowił 53% całości sprzedaży i wzrósł w porównaniu do 2020 r. o 2 pp. Udział sprzedaży zagranicznej wzrósł o 6 pp. osiągając poziom 16% w strukturze przychodów ze sprzedaży. W ramach rozwoju sprzedaży internetowej oraz zagranicznej Grupa w ciągu 2021 r. nawiązała

współpracę z 20 nowymi platformami typu marketplace, co spowodowało że na koniec roku Grupa współpracowała już z 31 platformami - czytamy w liście prezesa.

Ponadto Grupa otworzyła dwa salony zagraniczne, jeden zlokalizowany w Czechach, natomiast drugi na Węgrzech, będący pierwszym salonem stacjonarnym na tamtym rynku.

Nowy asortyment pozytywnie wpływa na wyniki

Wzrost przychodów finansowych był również możliwy dzięki poszerzeniu

asortymentu produktów oferowanych przez Grupę. Poza flagowym asortymentem, takimi jak walizki i akcesoria podróżnicze, torebki, galanteria skórzana Grupa rozwinęła asortyment odzieżowy, butów oraz torebek w kolekcji Young.



- Poprzez współpracę i rozmowy zarówno z nowymi, jak i wieloletnimi dostawcami, dzięki odpowiedniemu poziomowi zatowarowania oraz wykorzystując warunki gospodarcze, Grupa poprawiła poziom marży brutto na sprzedaży o 3,9 pp. osiągając poziom 62,6% w 2021 r. Ponadto w dalszym ciągu prowadzone były działania mające na celu optymalizację kosztów operacyjnych, które skutkowały niższą dynamiką kosztów operacyjnych w porównaniu do przychodów. Dzięki dalszemu rozwojowi sprzedaży oraz optymalizacji kosztów Grupa wypracowała zysk netto w wysokości 42 mln zł, co stanowiło wzrost o 218% i EBITDA w wysokości 79 mln zł, w porównaniu do 22 mln w 2020 r. - pisze Jędrzej Wittchen.



Spółka kontynuowała strategię wysokiego zatowarowania, jako odpowiedź na ryzyko związane z możliwymi przerwami w łańcuchach dostaw. W związku z tym wartość zapasów wzrosła w porównaniu do poprzedniego roku o 22 mln zł do poziomu 103 mln zł. Ponadto Grupa utrzymywała bezpieczny poziom zadłużenia. Wzrost zobowiązań o 15 mln zł w porównaniu do poprzedniego roku wynikał głównie z wyższego poziomu wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym.

Ekspansja zagraniczna

W tym roku Grupa planuje dalszą ekspansję zagraniczną oraz kontynuację zwiększenie udziału sprzedaży w kanale sprzedaży internetowej. Spółka chce zwiększyć liczbę platform, z którymi będzie współpracować do ok. 35 partnerów. Dodatkowo Wittchen zamierza otworzyć własny sklep internetowy w Rumunii.