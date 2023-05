Wkrótce Dzień Ojca - Oreo ma propozycję!

W związku z nadchodzącym świętem, marka Oreo startuje z dedykowaną kampanią marketingową oraz loterią konsumencką, w której do wygrania są vouchery do empik.com o wartości 500 zł, które można zrealizować na zakup klocków, a nawet wyjazd do samego Legolandu.

Atrakcyjna forma aktywacji od Oreo

Z okazji nadchodzącego Dnia Ojca Oreo zaprasza wszystkich do udziału w wyjątkowej aktywacji konsumenckiej. W ramach loterii do wygrania są 4 rodzinne wyjazdy do Legolandu oraz 250 voucherów do empik.com, które można zrealizować na zakup klocków. Aby wziąć udział w akcji, wystarczy kupić dowolne ciastka Oreo, zachować paragon lub fakturę imienną, zarejestrować zakup na www.oreodzienojca.pl i sprawdzić, czy udało się wygrać. Oferta obowiązuje w dniach 01-30 czerwca 2023 r.