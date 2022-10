Wkrótce otwarcie Centrum Maxim w Legionowie. Wśród najemców Biedronka

Na ponad 10 tys. mkw. GLA znajdzie się ok. 35 sklepów znanych marek sieciowych i lokalnych, tworząc urozmaiconą ofertę modową, gastronomiczną oraz usługową.

Jakie sklepy w Centrum Maxim?

Klienci centrum będą mogli zrobić zakupy w sklepach takich sieci jak m.in.: Biedronka, Sinsay, House, Cropp, Pepco, CCC, Rossmann,RTV euro AGD, TEDi, Dealz, Big Star, salon franczyzowy 4F, salon jubilerski Verona (Yes), jak również skorzystać z oferty fitness klubu Zdrofit. Do dyspozycji klientów dostępne będzie ok. 250 miejsc parkingowych.

Lokalizacja w centrum miasta, przy największym targowisku miejskim i w otoczeniu osiedli mieszkaniowych oraz znane i popularne marki mają zapewnić wysoką odwiedzalność Centrum Maxim przez mieszkańców miasta i całego powiatu.

Za koncepcję komercyjną i wynajem projektu odpowiada firma Mallson Polska.