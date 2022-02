Wkrótce pożegnamy maseczki?

Pytany o szóstą falę zakażeń koronawirusem, Niedzielski stwierdził, że "wszystko wskazuje, że przyjdzie do nas jesienią". Minister zastrzegł jednak, że może stać się tak tylko wtedy, "o ile na świecie nie pojawi się kolejna mutacja, która zupełnie ucieknie szczepieniu, przed którą nie będą chroniły nasze systemy immunologiczne". W opinii Niedzielskiego obecnie "to bardzo mało prawdopodobne".



"Na dziś wydaje się, że spadek zakażeń, analogicznie jak miało to miejsce w zeszłym roku, będzie miał trwały charakter mniej więcej do jesieni. Zakładam jednak w oparciu o dostępne dziś dane, że te kolejne fale nie będą miały charakteru dolegliwego z punktu widzenia opieki zdrowotnej. Mam nadzieję, że wejdziemy w takie ramy i tryb postępowania, który nie będzie odróżniał COVID-19 od chorób, z którymi mamy do czynienia, jak grypa" - stwierdził minister.

