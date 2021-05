Wkrótce ruszy rozbudowa Galerii Maxim w Legionowie

Dzięki uchwalonemu nowemu miejscowemu planu zagospodarowania przestrzennego, właściciel obiektu PIR rozbuduje Galerię Maxim w Legionowie.

Galeria zostanie zmodernizowana tak aby tworzyć spójny projekt z dobudowywanym do niej parkiem handlowym.

W całym projekcie na powierzchni najmu ponad 10 tys. mkw. znajdzie się ok. 35 sklepów marek sieciowych i lokalnych, oferta modowa i gastronomiczna, supermarket, klub fitness oraz kawiarnie i punkty usługowe. Do dyspozycji klientów zostanie oddany parking na ok 250 miejsc.

Lokalizacja Galerii w centrum miasta przy ulicy Siwińskiego w pobliżu Urzędu Miasta, przy największym targowisku miejskim i w otoczeniu osiedli mieszkaniowych zapewni strefę zasięgu mieszkańców miasta i całego powiatu - liczącego ok. 115 tys. osób.

Inwestorem obiektu jest spółka PIR. Za koncepcję komercyjną i wynajem odpowiada firma Mallson Polska.