Właściciel Biedronki nie oszczędza na reklamie. Wzrost wydatków o blisko 50 proc.

Cennikowe wydatki na reklamę w mediach tradycyjnych w styczniu br. były wyższe o 11 proc. niż rok wcześniej. W kinach były wyższe o połowię, a w radiu o ponad 20 proc. Spółka Jeronimo Martins Polska zwiększyła wydatki o blisko połowę – wynika z analizy Wirtualnemedia.pl.

W styczniu br. media tradycyjne (bez internetu) zarobiły na reklamach 2,57 mld zł. Było to 10,7 proc. więcej w porównaniu do stycznia 2019 roku – wynika z analizy Wirtualnemedia.pl (dane cennikowe netto, bez rabatów, Kantar Media). Najwięcej zarobiła telewizja – było to blisko 1,2 mld zł (6,8 proc. więcej rok do roku). Drugie pod tym względem radio zwiększyło przychody reklamowe o 20,8 proc., do 700 mln zł. Magazyny zarobiły z kolei 319,9 mln zł (wzrost o 9,3 proc.).

Niezmiennie liderem reklamodawców tradycyjnych mediów pozostaje Aflofarm Farmacja Polska. Firma ta zwiększyła swoje nakłady reklamowe rok do roku o 48,4 proc., do 318,3 mln zł. Drugie miejsce na podium należy do Natur Produkt Zdrovit z wydatkami w kwocie 59,4 mln zł (wzrost o 29,6 proc. rdr). Ścisłą czołówkę największych reklamodawców zajmuje z trzecią lokatą USP Zdrowie. Kolejne miejsca w dziesiątce największych reklamodawców stycznia br. zajmują: Lidl Polska z wydatkami w wysokości 50 mln zł (wzrost o 3,6 proc.), Volkswagen Group Polska – 49,7 mln zł (wzrost o 35,2 proc.), Terg – 44,9 mln zł (spadek o 10,3 proc.). Euro-Net Warszawa wydał na reklamy w styczniu br. 40,9 mln zł (wzrost o 17,2 proc.),. Kino Świat – 39,3 mln zł (wzrost o 5,2 proc.), Jeronimo Martins Polska (właściciel sklepów Biedronka) – 35,6 mln zł (wzrost o 46,4 proc.) i Ferrero Polska - 33,4 mln zł (wzrost o 4 proc.).

