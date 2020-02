17 lutego Jeronimo Martins, właściciel Biedronki, otworzył rekrutację do programu menedżerskiego Operations Management Trainee. Firma zachęca studentów szkoleniem w Portugalii oraz konkurencyjnym wynagrodzeniem i pakietem benefitów.

Do 19 kwietnia kandydaci mogą składać swoje aplikacje na stronie internetowej jeronimomartins.com oraz na portalu karierawjm.pl

Operations Management Trainees to program menedżerski, do którego co roku firma zaprasza kilkunastu najzdolniejszych i najambitniejszych młodych ludzi. Wybrani kandydaci dołączają do Grupy Jeronimo Martins – międzynarodowej firmy, którą tworzy ponad 100 tysięcy osób w Polsce, Portugalii i Kolumbii. W niej, pod okiem doświadczonych menedżerów, zdobywają kluczową wiedzę biznesową i rozwijają praktyczne kompetencje liderskie.

Udział w programie mogą wsiąść osoby, które uzyskały dyplom magistra w ciągu ostatnich 2 lat lub planują obronić pracę w tym roku, mogą pochwalić się doświadczeniem zawodowym lub zdobytym w trakcie studiów (np. staże, praktyki, wolontariat lub praca w organizacjach studenckich); znają bardzo dobrze język angielski oraz posiadają prawo jazdy.