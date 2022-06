Właściciel Lidla i Kauflandu bierze uprzywilejowaną pożyczkę z EBOR

Środki z kredytu zostaną przeznaczone na wsparcie ekspansji sklepów formatu Lidl na Bałkanach Zachodnich, w tym Albanii, Bośni i Hercegowiny, Kosowa, Macedonii Północnej i Czarnogóry (75 mln EUR) oraz ekspansji działalności Kaufland w Rumunii i Mołdawii ( 100 mln euro).

Kaufland korzystał z pożyczki z EBOR na rozwój w Polsce

Przypomnijmy, w 2016 r. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) pożyczył Grupie Schwarz Group 100 mln euro (ok. 427 mln zł) na wsparcie ekspansji i rozwoju działalności sieci Kaufland w Polsce.

Projekt został sklasyfikowany jako inwestycja w oddziaływania środowiskowe i społeczne związane z budową, modernizacją i eksploatacją sklepów i magazynów. Pożyczkę poprzedzało przeprowadzenie due dilligence przez bank w siedzibie centrali Schwarz Group oraz Kaufland Polska w a także wizyty w dwóch sklepach we Wrocławiu.

Dobre wyniki Grupa Schwarz

Niemiecka Grupa Schwarz, do której należą sieci Lidl i Kaufland, odnotowała dobry rok finansowy 2021/22. Obroty wzrosły ze 125,3 mld euro do 133,6 mld euro. Sieć hipermarketów Kaufland zwiększyła swoje obroty o 7,4 proc., do 27,3 mld euro. Całkowity obrót grupy w internecie wyniósł 1,7 mld euro. Grupa prowadzi ponad 13,3 tys. sklepów i zainwestowała w zeszłym roku około 8 mld euro w rozbudowę, modernizację i cyfryzację.

Dobre dane są wsparciem dla dyrektora generalnego Gerda Chrzanowskiego, który objął urząd w bieżącym roku finansowym po wewnętrznej walce o władzę w grupie i postanowił przeprowadzić w firmie rewolucję. Chce zmienić ściśle zarządzanego, tradycyjnego sprzedawcę detalicznego w sprawną, cyfrową firmę.