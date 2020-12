Właściciel Lidla i Kauflandu opracował kodeks etyczny dla dostawców (zobacz dokument)

fot. shutterstock

Grupa Schwarz czyli właściciel takich sieci jak Lidl czy Kaufland opublikowała kodeks etyczny dla partnerów biznesowych.

Kodeks opisuje związane z tym podstawowe zasady współpracy. Określają one minimalne standardy wymagane przez firmę w relacjach biznesowych i opierają się na niżej wymienionych międzynarodowych wytycznych i zasadach:

- Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,

- United Nations Global Compact (UNGC),

- Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka,

- Konwencji ONZ o prawach dziecka,

- Konwencji ONZ o likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet,

- Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych,

- Standardach pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP),

- Paryskiemu porozumieniu klimatycznemu.

Jeden z punktów kodeksu dotyczy wypowiedzenia umowy. Czytamy w nim: " W przypadku naruszenia obowiązków zawartych w niniejszym Kodeksie partner biznesowy może otrzymać stosowny termin na podjęcie działań naprawczych, bądź jeżeli nie jest to możliwe ze względu na charakter naruszenia, otrzymuje on upomnienie. Jeśli partner biznesowy nie dotrzymuje terminu wdrożenia działań naprawczych lub mają miejsce powtarzające się naruszenia, stosunek umowny może zostać rozwiązany ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia. W przypadku powtarzających się lub poważnych naruszeń stosunek umowny może zostać rozwiązany bez zachowania okresu wypowiedzenia, nawet z pominięciem wyznaczenia terminu na podjęcie działań naprawczych lub skierowania upomnienia. Nie narusza to praw do innych roszczeń, w szczególności odszkodowawczych."

Pozostałe punkty regulują:

- Pracę (zakaz dyskryminacji, uczciwe traktowanie, wynagrodzenia i czas pracy, swoboda zrzeszania się, BHP, kary porządkowe oraz zakaz zatrudniania dzieci)

- Środowisko (przepisy o ochronie środowiska oraz ochronę środowiska i klimatu)

- Obowiązywanie kodeksu oraz kontrola jego przestrzegania (audyty, obowiązki i podwykonawcy)

