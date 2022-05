Właściciel Lidla i Kauflandu rozwija sieć punktów ładowania aut elektrycznych

Grupa Schwarz, właściciel sieci handlowych Kaufland i Lidl, zamierza rozszerzyć swoją sieć ładowania aut elektrycznych w całej Europie. Do końca roku finansowego 2022 firma doda do niej około 6200 punktów, co oznacza że sieć urośnie do 13 000 stacji.