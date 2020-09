Właściciel Lidla i Kauflandu znów przejmuje. PreZero buduje w Polsce komunalną potęgę

fot. materiały prasowe

Firma PreZero należąca na Grupy Schwarz podpisała porozumienie w sprawie planowanego przejęcia spółek Grupy Suez (w Holandii, Luksemburgu, Niemczech oraz w Polsce) zajmujących się utylizacją i recyklingiem odpadów.

Porozumienie nie obejmuje segmentu recyklingu tworzyw sztucznych oraz utylizacji odpadów niebezpiecznych i specjalnych.

Podpisano również oświadczenie służące sprawdzeniu możliwości utworzenia i rozwoju strategicznego partnerstwa, którego celem jest wpieranie innowacyjnych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami, a przez to przyspieszenie rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego surowców w Europie.

Oczekuje się, że transakcja zostanie zakończona w pierwszym kwartale 2021 r.

Dla PreZero podpisanie porozumienia w sprawie przejęcia lokalizacji SUEZ w Holandii, Luksemburgu, Niemczech oraz w Polsce stanowi ważny krok w drodze do dalszego rozwoju.

Thomas Kyriakis, CEO PreZero, podkreśla: "Wraz z planowanym przejęciem obszarów działalności w zakresie utylizacji i recyklingu odpadów spółek grupy SUEZ w Holandii, Luxemburgu, Niemczech oraz w Polsce rozbudowujemy obecnie istniejące łańcuchy obiegu surowców wtórnych, aby zminimalizować zużycie surowców naturalnych oraz zoptymalizować zarządzanie gospodarką odpadami i recyklingiem. Zainicjowany przez nas proces rozwoju przyniesie korzyści zarówno partnerom sektora komunalnego, handlowego, jak i przemysłowego. Tym samym Grupa Schwarz przejmuje odpowiedzialność za prowadzenie zrównoważonej gospodarki odpadami w obiegu zamkniętym.”

„Wraz z planowaną akwizycją i wynikającym z niej połączeniem know-how obu przedsiębiorstw

tworzymy synergię i solidną podstawę dla dalszego rozwoju. Poprzez rozszerzanie naszego

portfolio usług oraz zwiększanie liczby lokalizacji tworzymy znaczną wartość dodaną dla

naszych klientów.” – zaznacza Gerald Weiss, CEO PreZero International.

Suez od 25 lat opracowuje rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami. Codziennie 2300 pracowników firmy świadczy usługi dla ponad 2 milionów osób oraz 5000 firm i instytucji w Polsce.

PreZero należy do międzynarodowej Grupy Schwarz. Grupa Schwarz poprzez sieci Lidl i Kaufland prowadzi działalność głównie w sektorze handlu detalicznego artykułami spożywczymi i przemysłowymi w ponad 30 krajach, a ponadto m. in. w zakresie zbiórki, handlu i wprowadzania do obrotu surowców wtórnych (marka PreZero).

PreZero kompleksowo zarządza odpadami różnego rodzaju, począwszy od tych pochodzących z gospodarstw domowych, po generowane przez handel czy przemysł.

Marka oficjalnie weszła do Polski w styczniu 2019 r. poprzez przejęcie Toensmeier. Grupa Tonsmeier to piąta pod względem wielkości niemiecka firma zajmująca się gospodarką odpadami. W 2017 r. obroty grupy wyniosły ok 500 mln euro.

Po sfinalizowaniu transakcji PreZero będzie zatrudniać łącznie około 10 300 pracowników

w Niemczech, Polsce, Holandii, Belgii, Luksemburgu, Austrii, Włoszech i USA.