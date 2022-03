Właściciel Pyszne.pl dostarczy zakupy ze sklepów należących do Casino Group

Na stronie i w aplikacji Just Eat będzie można zamówić ponad 400 produktów: słonych i słodkich artykułów spożywczych, owoców i warzyw, produktów świeżych, ale także środków czystości. Katalog produktów zostanie poszerzony do kilku tysięcy produktów do końca 2022 roku.

Usługa jest dostępna w około dziesięciu sklepach Franprix w Paryżu i do końca roku zostanie rozszerzona do kilkuset sklepów. Początkowo partnerstwo obejmie duże miasta, takie jak Paryż, Lyon, Marsylia, Tuluza, Nicea i Bordeaux, a w nadchodzących miesiącach cały obszar metropolitalny.

W większych miastach dostawami zajmą się kurierzy z Just Eat France; w mniejszych miastach dostawami zajmie się Stuart (spółka zależna Grupy DPD), partner Just Eat we Francji.

Dla Just Eat France partnerstwo z Casino Group oznacza wejście Just Eat na rynek spożywczy we Francji. Obecność w miastach i różnorodność marek Casino Group były decydującym czynnikiem rozwoju tego partnerstwa.

Just Eat Takeaway.com, działająca w 23 krajach, przyspieszyła rozwój podpisując strategiczne partnerstwa z takimi sprzedawcami, jak 7-Eleven, Asda, One-Stop, Coop, Shell, food.de, Grovy, Wuplo i Gorillas w Hiszpanii. W Kanadzie firma wdraża również Skip Express Lane, model dark store.

W Polsce do Just Eat Takeaway.com należy serwis Pyszne.pl