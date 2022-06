Właściciel sieci Lidl i Kaufland chce chronić Europę przed cyberatakami

Firma XM Cyber, zajmująca się bezpieczeństwem systemów internetowych, została założona przez Tamira Pardo - byłego szefa izraelskiego wywiadu

Ataki hakerskie i cyberprzestępczość stały się wszechobecnym zagrożeniem na całym świecie: obecnie powodują szkody w wysokości ponad 220 miliardów euro rocznie w niemieckiej gospodarce, około dwa razy więcej niż dwa lata temu. Firmy każdej wielkości, operatorzy infrastruktury krytycznej, ale także administracja publiczna są stale narażeni na możliwe ataki typu ransomware, ataki na strony internetowe i środki komunikacji, a także ataki ukierunkowane na słabe punkty produktów IT.

- Dzięki przejęciu XM Cyber ​​Grupa Schwarz wcześnie zareagowała na sytuację zwiększonego zagrożenia cybernetycznego. Odkrywamy, że klienci XM Cyber ​​mają znaczną przewagę w zakresie bezpieczeństwa dzięki unikalnej ochronie, jaką oferuje ta technologia – powiedział Rolf Schumann, dyrektor generalny Schwarz Digital. Dlatego teraz budujemy ofertę na szeroką skalę na rynku niemieckim i europejskim.

Izraelska technologia Schwarz IT dla Europejczyków

XM Cyber ​​ogłosił dziś przejęcie CyberObservera. Firma, również z siedzibą w Izraelu, oferuje platformę do zabezpieczania i monitorowania w chmurze, która optymalnie uzupełnia istniejącą ofertę XM Cyber. Oznacza to konsekwentny dalszy rozwój pakietu cyberbezpieczeństwa od XM Cyber.

XM Cyber ​​​​zmienia sposób, w jaki innowacyjne organizacje radzą sobie z współczesnymi zagrożeniami cybernetycznymi. - Rozwiązanie XM Cyber ​​pozwala nam zobaczyć własne IT oczami potencjalnego napastnika i zidentyfikować punkty ataku, zanim zrobi to ktoś inny. Nie ma znaczenia, czy jest to infrastruktura lokalna, czy hybrydowe systemy chmurowe. Możliwe ścieżki ataków są odkrywane i odcinane przez XM Cyber - wyjaśnia Christian Müller, dyrektor generalny Schwarz IT. XM Cyber ​​zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo poprzez ciągłe testowanie swojej technologii przez niezależny Instytut Fraunhofera.

Ostatnio nie tylko głosy w niemieckiej polityce, ale także ministrowie cyfryzacji krajów G7 ogłosili na spotkaniu w Düsseldorfie działania na rzecz wzmocnienia cyberbezpieczeństwa i wezwali do intensywnego udziału firm.

„Technologia od XM Cyber ​​​​już zapewnia bezpieczeństwo infrastruktury Grupy Schwarz. Dlatego nasze systemy są zawsze o krok przed potencjalnymi napastnikami. W przyszłości klienci STACKIT Cloud będą również cieszyć się nadzwyczajnym poziomem bezpieczeństwa XM Cyber” – dodaje Christian Müller.