Właściciel sklepu: Muszę liczyć każdą butelkę po piwie, żeby nie przekroczyć limitu

Jak informuje nas właściciel małego sklepu sprawa butelek i 1 zł kaucji stała się przekleństwem. - Muszę liczyć każdą butelkę, i rodzaj, by nie przekroczyć limitu, butelek, które dostałem w dostawie. Jeżeli to zrobię na każdej butelce tracę 50 groszy, bo browar oddaje mi 50 groszy, a nie 1 zł, którą zapłaciłem jako kaucje. Tymczasem duże sieci nie są tak restrykcyjnie rozliczane, bo każdy klient przychodzący do Biedronki dostaje zwrot 1 zł, w Carrefourze dziennie można zwrócić 20 butelek z kaucją 1 zł. Wiem, bo klienci przychodzą i opowiadają, a przy okazji mają o to do mnie pretensje. Ja nie umiem im wytłumaczyć, dlaczego mnie browary traktują inaczej, a handlowego giganta inaczej - wskazuje nasz rozmówca.

Oczywiście właściciel sklepu nie kupuje piwa bezpośrednio w browarach, tylko w hurtowniach Makro, Eurocash, Selgros, które oczekują od niego rozliczeń w systemie 1:1, bo taki sam system rozliczeń hurtownie mają z browarami.

Zamieszanie wokół kaucji na butelki

Właściciel sklepu zwraca też uwagę, że browary za nową butelke muszą zapłacić 60 groszy, a sklepom oddają jedynie 50 groszy jeżeli jest to butelka "nadlimitowa". To pokazuje, że kwestia wtórnego obiegu opakowań to tylko deklaracja a nie priortet browarów.

Rozmówca DlaHandlu.pl wskazuje także, że większość browarów mierzy się ze spadkami sprzedaży, więc w zamieszaniu z kaucją i butelkami upatruje drugiego dnia, związanego z poprawieniem sytuacji finansowej.

Kompania Piwowarska o kaucji

Kompania Piwowarska zmieniła wysokość pobieranej kaucji za butelki zwrotne od 1 lutego 2023 r. z kwoty 0,41 PLN netto (0,50 PLN brutto) do kwoty 0,81 PLN netto (1 PLN z VAT) za butelkę w ramach swojej współpracy handlowej z dystrybutorami. Kompania Piwowarska nie jest stroną współpracy handlowej pomiędzy dystrybutorami a detalistami. Zwrot butelek, jak i rozliczenie kaucji, odbywa się pomiędzy hurtownią a punktem sprzedaży detalicznej, i to te podmioty określają zasady swojej współpracy w porozumieniu między sobą.

Podwyżkę kaucji do 1 zł wprowadziły tylko 3 największe browary: Kompania Piwowarska, Grupa Żywiec i Carlbserg Polska. Mniejsze browary nadal obracają butelkami z kaucją 50 groszy.