Właściciel stacji AVIA ze wzrostem przychodów na poziomie 55 proc.

Skonsolidowane przychody ogółem w wysokości 2 081,2 mln zł stanowią wzrost o 55,5% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Skonsolidowana EBITDA skorygowana (o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego i uzasadnione przesunięcia) za III kwartał 2021 r. wyniosła 12,0 mln zł, co oznacza wzrost o 10,6% r/r.

- Po III kwartale 2021 r. jesteśmy niezwykle dumni z biznesu LPG, który w raportowanym okresie osiągnął zdecydowanie wyższe od oczekiwań wyniki, wypracowując ponad 7 mln zł EBITDA skorygowanej – to wyraźnie najlepszy kwartał w całej historii działalności segmentu. Było to możliwe dzięki naszej sprawności i elastyczności działania, a także ze względu na dobre wyczucie rynku przez nasz zespół handlowy. Nie przeszkodziła nam w tym nawet trudna sytuacja rynkowa - w tym obowiązujące sankcje nałożone na Białoruś – mówi Adam Sikorski, prezes zarządu UNIMOT S.A.

Bardzo dobry i jednocześnie dwukrotnie wyższy od założeń był także wynik segmentu stacji paliw AVIA, który Grupa ostatnio bardzo intensywnie rozwija.

- Systematycznie dołączamy do sieci kolejne stacje, rośnie udział stacji własnych i jednocześnie poprawiamy efektywność na tych już istniejących. W związku z tym, w III kwartale 2021 r. w tym segmencie mieliśmy do czynienia ze wzrostem wolumenów, przychodów oraz EBITDA. Jest to jednocześnie także bardzo dobry prognostyk na przyszłość – mówi Adam Sikorski.

Przeczytaj także: Żabka wchodzi z nowym formatem na stacje paliw

- W ostatnich miesiącach bieżącego roku mamy przed sobą wiele wyzwań, przede wszystkim związanych z dalszym wzrostem cen surowców, w tym głównie biopaliw, gazu ziemnego i energii elektrycznej. Staramy się jak najlepiej dostosowywać do zachodzących w związku z tym zmian rynkowych i wierzymy, że uda się nam efektywnie zarządzić zidentyfikowanymi ryzykami. Wciąż podtrzymujemy naszą prognozę na 2021 r. w wysokości 75,3 mln zł skorygowanej EBITDA, aczkolwiek jest to na ten moment bardzo ambitne zadanie – dodaje Adam Sikorski.

UNIMOT to multienergetyczna grupa kapitałowa, która oferuje swoim klientom hurtowym i detalicznym produkty paliwowe, gaz i energię elektryczną, pochodzącą m.in. ze źródeł odnawialnych. UNIMOT buduje sieć stacji paliw w Polsce pod marką AVIA, a od czerwca 2020 r. Grupa Unimot oferuje panele fotowoltaiczne pod marką AVIA Solar.