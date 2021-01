Właściciel stacji paliw Circle K rozmawia o przejęciu Carrefoura

Rozmowy w sprawie przejęcia Carrefoura są na wstępnym etapie. Fot. Shutterstock

Alimentation Couche-Tard Inc., kanadyjski gigant na rynku sklepów wielobranżowych i właściciel sieci Circle K, bada możliwości przejęcia francuskiej sieci Carrefour SA – informuje serwis BNN Bloomberg, powołując się na anonimowe osoby. Zastrzegają one, że nie ma pewności, czy dojdzie do porozumienia w tej sprawie.

Wejście na rynek supermarketów oznaczałoby poważną zmianę dla Couche-Tard, który zbudował imperium sklepów wielobranżowych poprzez metodyczne przejmowanie mniejszych rywali, najpierw w Kanadzie, a następnie w Stanach Zjednoczonych i Europie. Umowa z Carrefour pomogłaby rozszerzyć jego obecność w Europie, gdzie potencjalnie mógłby przejąć ponad 2800 supermarketów i 703 hipermarkety wielkoformatowe, a także w Ameryce Łacińskiej.

Couche-Tard rozpoczął działalność od jednego sklepu na przedmieściach Montrealu w 1980 roku. Kierownictwo tej firmy znane jest z odwiedzania wielu sklepów przed dokonaniem przejęć w celu wykrycia słabych punktów. W 2016 roku spółka kupiła amerykańskiego operatora stacji benzynowej CST Brands Inc. za około 4 miliardy USD i zyskała przyczółek w Skandynawii i regionie bałtyckim poprzez zakup w 2012 roku spółki Statoil Fuel & Retail ASA. W kwietniu 2016 roku sieć stacji paliw Statoil, obecna także w Polsce, zmieniła nazwę na Circle K. Obecnie na naszym rynku działa ponad 360 stacji pod tym szyldem.

Według strony internetowej, Couche-Tard posiada sieć ponad 9 000 sklepów ogólnospożywczych w Ameryce Północnej, z których większość oferuje również sprzedaż detaliczną paliw. W październiku ubiegłego roku firma miała również około 2700 lokalizacji w Europie.

Carrefour na rodzimy rynku stracił w ostatnich latach pozycję na rzecz Leclerc SA i niemieckich dyskontów, natomiast oddziały na rynkach zagranicznych, takich jak Ameryka Łacińska i Chiny, przyniosły mieszane rezultaty. Carrefour dwa lata temu sprzedał 80% udziałów w swoim oddziale w Chinach lokalnemu sprzedawcy Suning.com Co. W czerwcu ubiegłego roku miał około 5,2 miliarda euro długu netto, w porównaniu z prawie 6 miliardami euro rok wcześniej.

Pod kierownictwem dyrektora generalnego Alexandre Bomparda, Carrefour obniżył koszty, ograniczając gigantyczne sklepy firmy, które sprzedają wszystko, od produktów po odzież i artykuły gospodarstwa domowego, jednocześnie rozwijając się w handlu elektronicznym i żywności ekologicznej.