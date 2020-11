Właściciel Wallis i Topshop o krok od upadłości

Brytyjska grupa odzieżowa Arcadia, właściciel takich marek jak Burton, Dorothy Perkins, Evans, Miss Selfridge, Topman, Topshop i Wallis ma poważne problemy finansowe.

Jak wynika z informacji Sky News, Arcadia szykuje się na postępowanie upadłościowe, które może rozpocząć się już w najbliższy poniedziałek 30 listopada.

Kontrolowana przez odzieżowego magnata Philipa Greena firma, która jest właścicielem marek Burton, Dorothy Perkins, Evans, Miss Selfridge, Topman, Topshop i Wallis, oświadczyła w piątek 27 listopada, że pracuje nad planem ratunkowym i bierze po uwagę "różne opcje".

Przeczytaj także: Monnari z salonem w Dekadzie Skierniewice

Firma oświadczyła, że działania operacyjne trwają bez przeszkód, a sklepy zostaną ponownie otwarte, gdy 2 grudnia Wielka Brytania zniesie restrykcje spowodowane pandemią koronawirusa COVID-19.

- Zamknięcie sklepów na dłuższy okres spowodowane pandemią koronawirusa miało istotny wpływ na naszą działalność. Pracujemy na sposobami zabezpieczenia przyszłości naszych marek - napisała Arcadia w komunikacie.

Upadek Arcadii stał się nieunikniony, gdy rozmowy z potencjalnymi pożyczkodawcami w sprawie ratunkowego kredytu w wysokości 40 mln dolarów spełzły na niczym - informuje Sky News, powołując się na "osobę z branży".

Arcadia zatrudnia 15 000 osób.

Już wcześniej koncern sygnalizował, że ma poważne problemy z płynnością i regulowaniem bieżących płatności.

Arcadia, którą Philip Green kupił w 2002 roku za 1,13 mld dolarów, to czołowy gracz na brytyjskim rynku odzieżowym. Problemy ma aktualnie cała branża, a zaczęły się one jeszcze przed pandemią ze względu na odpływ klientów ze stacjonarnych sklepów do online'u, który ma znacznie niższe koszty działalności. Pandemia tylko to pogłębiła. W tym roku w postępowanie upadłościowe weszły już takie marki jak Debenhams, Oasis, Warehouse, Laura Ashley, Peacocks i Jaeger.