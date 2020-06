Właściciele Allegro planują wprowadzenie spółki na giełdę

fot. Allegro



Partnerzy funduszy Cinven, Permira i Mid Europa wybrali Goldman Sachs Group Inc. i Morgan Stanley jako globalnych koordynatorów transakcji - informuje Bloomberg powołując się na anonimowych informatorów. Lazard Ltd. doradza w przygotowaniach do potencjalnej aukcji, którą można wycenić na około 10 miliardów euro.

Z oferty publicznej planowanej na jesień fundusze chciałyby pozyskać ponad 2 miliardy euro.

„Firma jest doskonałym wskaźnikiem wzrostu polskiego e-commerce - powiedział Łukasz Wachelko, analityk w domu maklerskim Wood & Co. „Duża skala transakcji powinna zapewnić wystarczającą płynność, aby przyciągnąć zainteresowanie inwestorów globalnych.”

Przeczytaj także: CCC odrabia straty na giełdzie

Przedstawiciele Allegro, Goldman Sachs, Lazard, Morgan Stanley i firm private equity odmówili komentarza.

Allegro zostało założone w 1999 roku i obecnie ma ponad 21 milionów zarejestrowanych użytkowników, co czyni go jedną z największych platform e-commerce obsługujących Europę Wschodnią. Cinven, Permira i Mid Europa kupiły firmę Naspers Ltd. z RPA za 3,25 mld USD w 2016 r.