Właściciele centrów handlowych stracili już niemal połowę rocznych przychodów

Fot. materiały prasowe

Pomimo trudnej sytuacji, w której od ponad roku znajduje się sektor handlowy, w I kw. 2021 r. na rynek dostarczono blisko 50 tys. mkw. GLA nowej powierzchni w centrach handlowych. Jest to wynik zbliżony do I kw. 2020 r. Łączne zasoby powierzchni w centrach handlowych w Polsce zwiększyły się tym samym do 12,190 mln mkw. GLA. W budowie pozostaje obecnie ponad 360 tys. mkw. GLA – wynika z najnowszych danych firmy Colliers.

- Na nową powierzchnię składają się głównie obiekty małe, o profilu zakupów codzienych, w miastach małej i średniej wielkości. Czas pandemii pokazał, że to właśnie tego typu obiekty radzą sobie obecnie najlepiej i jest na nie największe zapotrzebowanie – mówi Katarzyna Michnikowska, dyrektor w Dziale Doradztwa i Badań Rynku w Colliers.

Wśród największych ukończonych inwestycji warto wymienić park handlowy Diamentowa Park w Lublinie (7 300 mkw.) oraz Galerię Dworcową w Łomży (7 000 mkw.). Na uwagę zasługuje również rozbudowa centrum wyprzedażowego Designer Outlet w Piasecznie k. Warszawy.

20 marca, z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej, rząd zdecydował o wprowadzeniu kolejnego, czwartego już, ograniczenia działalności centrów handlowych. Według danych Polskiej Rady Centrów Handlowych trzykrotne ograniczenie funkcjonowania obiektów handlowych spowodowało lukę w obrotach ich najemców w wysokości nawet 32 mld PLN. Z kolei łączne koszty poniesione przez właścicieli i zarządców obiektów handlowych wyniosły łącznie ok. 5 mld PLN, co stanowi 45% rocznych przychodów właścicieli centrów handlowych.

I kw. 2021 r. pogłębiły się również problemy branży rozrywkowo-rekreacyjnej i F&B. Trzy największe sieci kin obecne w Polsce nie wznowiły działalności. Rozpoczyna się również oczekiwana konsolidacja sektora - odnotowano już pierwsze transakcje sprzedaży, w tym zakup sieci Fitness World oraz Holmes Place przez Medicover. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców szacuje, że straty klubów fitness za 2020 r. sięgnęły 3-4 mld PLN. W związku z ponownie nałożonymi przez rząd obostrzeniami epidemicznymi, branża zapowiada pozew zbiorowy przeciwko Skarbowi Państwa. Podobne działania rozważa branża F&B (Food and Beverage), która od blisko 6 miesięcy może prowadzić jedynie sprzedaż na wynos. Podejmowane są również innego rodzaju protesty takie, jak akcja #otwieraMY, w której w styczniu br. wzięło udział ok. 70-80 przedsiębiorców.

Poza branżą rozrywkowo-rekreacyjną i F&B istotne zmiany odnotowuje również w sektorze spożywczym, a także prężnie rozwijającej się w dobie pandemii COVID-19 branży e-commerce. Do kluczowych transakcji na polskim rynku handlowym należy zaliczyć przejęcie 301 sklepów i dwóch centrów dystrybucyjnych Tesco przez duńską firmę Salling Group. Wartość transakcji wyceniono na 900 mln PLN. W ciągu najbliższych 18 miesięcy sklepy przejdą transformację i będą funkcjonowały zgodnie z modelem Netto 3.0. Warte uwagi jest również zakończenie postępowania sanacyjnego Grupy Kapitałowej Piotr i Paweł. Spółki, dzięki finansowaniu inwestora strategicznego SPAR GROUP, spłacą wierzytelności i powrócą do efektywnej działalności operacyjnej.

I kw. 2021 r. upłynął również pod znakiem uruchomienia polskiej platformy Amazon.pl. Zgodnie z oczekiwaniami firmy serwis ma zapewnić polskim klientom nowy wymiar zakupów, a lokalnym biznesom umożliwić dotarcie do większej liczby odbiorców zarówno w Polsce, jak i na świecie.