Wniosek o przejęcie CEDC przez Maspex już w UOKiK

Planowana koncentracja dotyczy nabycia przez GMW Holding S.A. z siedzibą w Wadowicach wyłącznej kontroli nad CEDC International Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach.

Zgłaszający należy do grupy kapitałowej Maspex i posiada w swoim portfolio kilkadziesiąt powszechnie rozpoznawalnych marek, tj. Tymbark, Kubuś, Lubella, Łowicz, Krakus, Kotlin, Puchatek, DecoMorreno, Cremona, Plusssz, La Festa, Relax, Bucovina, River, Queens, Olympos, Apenta oraz Vellingrad.

W wyniku planowanej transakcji Maspex stanie się liderem rynku wódki w Polsce i powiększy swoje portfolio o kolejne marki - Żubrówkę, Soplicę, Absolwent oraz Bols. Dzięki transakcji powstanie także największa polska grupa spożywcza o obrotach przekraczających 11 mld zł. To już 20 przejęcie firmy z Wadowic, w tym 9 w naszym kraju. W 2020 r. łączna wartość rynku napojów alkoholowych wynosiła ponad 39 mld zł, z czego sprzedaż wódki odpowiadała za 34% rynku i miała wartość powyżej 13 mld zł. Warunkiem wejścia w życie umowy jest uzyskanie zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

UOKiK zwraca uwagę, że GMW Holding łącznie oferuje ponad 2300 propozycji towarowych, a jego produkty są obecne w ponad 60 krajach na całym świecie. CEDC należy do Grupy Roust, która jest jednym z największych zintegrowanych producentów i dystrybutorów napojów alkoholowych w Europie Środkowo-Wschodniej oraz drugim co do wielkości producentem wódki na świecie.

CEDC jest producentem wódki pod markami Żubrówka, Soplica, Absolwent oraz Bols. Jest również dystrybutorem napojów alkoholowych z wyłączeniem piwa, m.in. win Carlo Rossi, Frontera, Barefoot i Gancia oraz alkoholi kolorowych Grant’s, Glenfiddich i Tullamore D.E.W., Metaxa, Jägermeister, Cointreau, Campari, Aperol, czy Remy Martin.