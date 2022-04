Wnioski o 500 plus trzeba złożyć do końca kwietnia

Od początku lutego rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o przyznanie 500 plus na nowy okres świadczeniowy 2022/2023.

- 500 plus to 6 lat konsekwentnej i skutecznej polityki prorodzinnej. Dziś ze wszystkimi programami rodzinnymi łączne wsparcie na dziecko do ukończenia 18 roku życia to w sumie 120 tys. zł – mówiła w TVP Info minister rodziny

Marlena Maląg.

Przypomnijmy, że na początku lutego minister mówiła, że waloryzacji świadczenia 500 plus w tym roku nie będzie. Jednocześnie podkreśliła, że każdego miesiąca świadczenie 500 plus trafia do 6,5 mln dzieci.