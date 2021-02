Woda Jurajska ma nowy wizerunek

fot. materiały prasowe

Firma Jurajska, część Grupy Hortex, postawiła na zmiany wizerunkowe marki. Celem było stworzenie nowoczesnego i atrakcyjnego wizerunku marki Jurajska zaakcentowanie optymalnej dla organizmu człowieka mineralizacji wody oraz podkreślenie jej unikalnego pochodzenia z Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Bazując na rodowodzie Jurajskiej przygotowano zupełnie innowacyjne i wyróżniające podejście do kształtu butelki, brandingu oraz etykiety. Nowe logo ewoluowało do bardziej nowoczesnego, a zastosowana typografia jest prostsza i silniejsza. Zmianie uległa także cała etykieta z wyraźnie zaakcentowanym amonitem, który jest śladem prehistorycznej przeszłości, odciśniętym w skałach Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Sama etykieta przypomina krystalicznie czysty rezerwuar wody, zamkniętej pomiędzy skałami. Na butelce zastosowano też specjalne żłobienia – strukturalne zdobienie kryształami skalnymi, co sprawia, że butelka uzyskała oryginalny wygląd i efekt 3D.