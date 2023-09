Woda stanie się dobrem luksusowym. Odczujemy to w cenach towarów

Polska na granicy stresu wodnego

Wody na świecie jest coraz mniej. Polska pod względem zasobów wody powierzchniowej, nie licząc Malty i Cypru, jest w Unii Europejskiej na szarym końcu razem z Czechami, z wynikiem 1500 m sześć. wody rocznie na mieszkańca. W latach 90. susze mieliśmy co 5 lat, po roku 2000 - co 2,5 roku, a teraz – praktycznie co roku. Prognozy wskazują, że wody nie tyle będzie mniej, ile będzie ona przejściowo coraz trudniej dostępna. Czekają nas bowiem długie okresy suszy, po których nastąpią tzw. opady nawalne. Kwestią jest więc to, aby zatrzymywać wodę, gdyż potem długo przyjdzie nam na nią czekać.

Latem 2022 r. Europę nawiedziły największe susze od 500 lat. Zmiana klimatu będzie miała wpływ na dostępność, jakość i ilość wody, a – co za tym idzie – i jej cenę. Bez podjęcia działań niedobór wody pitnej może dotyczyć coraz większej części społeczeństw na całym świecie. Obecnie ponad 2 mld ludzi nie ma wystarczającego dostępu do wody, a szacuje się, że do 2025 r. problem ten będzie dotyczył połowy świata – zwraca uwagę Komitet ds. Wody.

Według danych GUS jednym z najuboższych w wodę krajów europejskich jest Polska. Na jednego mieszkańca przypada rocznie około 1,8 tys. m sześc. wody, a w okresach suszy do 1,1 tys. sześc. Średnia w Europie jest prawie trzykrotnie wyższa i wynosi ok. 5 tys. m sześc. Tymczasem granicą tzw. stresu wodnego, czyli zagrożenia deficytem wody, jest próg 1,7 tys. m sześc. wody na osobę. Przekroczyliśmy tę granicę.

Niedobory wody odczujemy w cenach towarów

- Dziś cena wody nie jest jeszcze istotnym kosztem dla firm, ale idą podwyżki. Rosną koszty działania przedsiębiorstw komunalnych, które muszą uwzględnić wzrost cen energii, płac i inwestycje. Zgodnie z unijną zasadą woda powinna bowiem kosztować tyle, ile usługa jej dostarczenia. Te podwyżki odczujemy wszyscy, bezpośrednio jako mieszkańcy i pośrednio, w cenach towarów – mówi cytowana przez biznes.interia.pl Marta Saracyn, ekspertka Banku Gospodarstwa Krajowego. - Jeśli nie będziemy inwestowali w retencję i wody będzie mało, to na zwykłych zasadach podaży i popytu stanie się ona dobrem luksusowym, a więc drogim. Przedsiębiorcy powinni już dziś myśleć, jak mniej jej zużywać, jak zamykać jej obieg i jak ponownie ją wykorzystywać, a także jak zracjonalizować łańcuchy dostaw pod kątem jej zużycia. Idą czasy, w których woda może kształtować cenę każdego towaru. Niebieski Ład jest szansą by polska gospodarka przeszła na technologie wodooszczędne - zaznacza.

Inwestycje wodne kosztują i mogą przełożyć się na ceny, dlatego należy wykorzystać w tym celu wszystkie dostępne fundusze: zarówno krajowe, jak i unijne, w ramach przyszłej strategii Blue Deal – ocenia Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich

W ramach EU Blue Deal realizowane mają być inwestycje przede wszystkim zwiększające retencję, ale także dotyczące m.in. wody szarej i obiegu zamkniętego, stosowania wody w energetyce atomowej czy monitoringu wód i ścieków. W ramach Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego działają grupy robocze, które pracują nad systemem zrównoważonej i odpornej infrastruktury wodnej i sieci dystrybucyjnych, technologii wodooszczędnych czy konieczności wprowadzenia strategicznego planu gwarantującego dostęp do bezpiecznej wody dla rolnictwa. Wartość projektów szacuje się na kilkaset miliardów euro.