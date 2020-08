Woda w sklepach droższa niż rok temu

Od początku czerwca do połowy lipca br. wody mineralne gazowane były droższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku średnio o 5,5%. Z kolei niegazowane zdrożały o blisko 5%. Wody z bąbelkami najmocniej poszły w górę w dyskontach – o ponad 17%. Wyraźny wzrost został również odnotowany w supermarketach – o prawie 10%. Artykuły bez gazu też najbardziej podrożały w dyskontach – o 7%. Niemal o połowę mniejsze podwyżki zaobserwowano w sieciach cash&carry i w supermarketach, tj. o niecałe 4%.

Z analizy blisko 2 tys. akcji promocyjnych wynika, że gazowana woda mineralna zdrożała średnio o 5,5%, a niegazowana – o 4,8%. Michał Majszczyk z Hiper-Com Poland tłumaczy większy wzrost cen wody z bąbelkami tym, że proces jej nasycania i butelkowania jest bardziej kosztowny niż produkcji napoju bez gazu. Niemniej różnica jest stosunkowo niewielka.

– Na rynku wszystko drożeje, w tym woda. Występują też problemy z zatrudnieniem pracowników i zabezpieczeniem produktów. Jednak różnica wzrostu cen między artykułami jest minimalna. To najprawdopodobniej wynika z tego, że popyt na wodę gazowaną zawsze był nieco większy niż na niegazowaną – mówi dr Maria Andrzej Faliński, wieloletni obserwator rynku detalicznego.

Woda gazowana najbardziej podrożała w dyskontach – średnio o 17,4%. Na drugim miejscu były supermarkety – wzrost o 9,9%. Niewielkie podwyżki odnotowano też w sklepach convenience – o 1,6%, a także w hipermarketach – o 1,5%. Ceny najmniej poszły w górę w sieciach typu cash&carry – o 0,1%. Zdaniem Katarzyny Grochowskiej z Hiper-Com Poland, wzrosty są stonowane, biorąc pod uwagę zwiększoną sprzedaż napojów w okresie letnim oraz tegoroczne utrudnienia związane z pandemią.



Według analizy, woda niegazowana również najbardziej zdrożała w dyskontach – o 7%. Mniejsze wzrosty były w sieciach cash&carry i w supermarketach – o 3,6%, a także w sklepach convenience – o 3,3%. Najmniej widoczne podwyżki zanotowano w hipermarketach – o 2,9%.



Finalnie sprawdzono ceny 10 najczęściej promowanych wód mineralnych (gazowanych i niegazowanych) w gazetkach handlowych wydanych od 1 czerwca do 15 lipca br. Porównano je z wynikami z analogicznego okresu w 2019 r. Łącznie sprawdzono 852 publikacje, w tym 1853 akcji promocyjnych organizowanych we wszystkich dyskontach, hipermarketach, supermarketach, sieciach convenience i cash&carry.