Wojna a konsumenci: Nie chcemy kupować produktów od firm, z których wartościami się nie identyfikujemy

- Bojkot jest pewną formą nacisku i najczęściej stosowany jest w sytuacji powszechnej nieakceptacji działań ze strony marki przez konsumentów. Mogliśmy obserwować takie zjawisko chociażby w odniesieniu do Coca-Coli, która choć nie była jedyną firmą, która nie chciała wycofać się z rynku rosyjskiego, to konsumenci najsilniej właśnie w jej przypadku przypominali historyczne wydarzenia związane z marką, publikowali grafiki i memy oraz zachęcali do zaprzestania zakupu wszystkich produktów z oferty koncernu. Pamiętajmy, że jako konsumenci nie tylko kupując produkty analizujemy ich cechy, ale również identyfikujemy się z markami, również często w wymiarze etycznym, co wpływa na nasze decyzje zakupowe - po prostu nie chcemy korzystać z usług czy też kupować produktów od firm, z których wartościami się nie identyfikujemy - wskazuje nasza rozmówczyni.

- We współczesnym świecie nie mieliśmy do czynienia z bojkotem o takiej sile w odniesieniu do kwestii wojennych. Gdy popatrzymy na przykłady chociażby polskich bojkotów z minionych lat, najczęściej trwały one krótko, np. bojkot produktów z regionu Podkarpacia czy też bojkot izraelskich produktów z cyframi 729 pod kodem kreskowym, który wystąpił zarówno na początku 2019 roku, jak i w połowie 2021 roku - a teraz o tym nikt nie pamięta - dodaje Dagmara Plata-Alf.