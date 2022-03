Wojna a postrzeganie Polski przez zagranicznych inwestorów. Jakie prognozy?

Jak inwazja Rosjan na Ukrainę wpłynie na postrzeganie Polski w oczach zagranicznych inwestorów? Czy znów wrócimy do szuflady "Europa Wschodnia"?

- Wojna w Ukrainie nie ma długofalowego wpływu na to jak jest postrzegana Polska przez zagranicznych inwestorów. Problem niskiego poziomu inwestycji i zainteresowania naszym krajem wynika z prowadzonej przez Rząd polityki zniechęcania zagranicznego kapitału. Wojna krótkoterminowo spowodowała, że Polska jest postrzegana jako ryzykowny rynek, ale ma to wymiar raczej krótkoterminowego inwestowania, np. na rynku walut. Co zresztą obecnie obserwujemy - tłumaczy Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Konfederacja Lewiatan.

- Nie sądzę, że ktokolwiek będzie chciał, przy takim rozwoju gospodarczym i jego tempie, będzie chciał zaliczać nasz kraj do Europy Wschodniej. W zasadzie nie jest dla mnie jasne czemu to wyrażenie ma pejoratywny wydźwięk. My, gospodarczo w 2018 r. trafiliśmy do grona państw rozwiniętych i wszystko wskazuje na to, że nawet w tej grupie pozostaniemy - podsumowuje ekspert.