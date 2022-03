Wojna = drożyzna. O ile cena wciąż jest królem, to teraz stanie się cesarzem

Światowe, globalne marki masowo zapowiadają wyjście z rosyjskiego rynku. Jak to wpłynie na wyniki firm, czy będą chciały odrobić straty na innych rynkach?

Szymon Mordasewicz wyjaśnia nam, że z punktu widzenia światowej gospodarki brak tego rynku powinien być swobodnie kompensowany działaniami na innych rynkach, w których marki są już aktywne lub w których zamierzają dopiero się pojawić. Oczywiście w zupełnie innej sytuacji znajdą się firmy skoncentrowane na rynku rosyjskim. W tym miejscu należy jednak przyjąć, że tak właśnie definiuje się ryzyko biznesowe, które dla wielu firm właśnie się materializuje.

- Pozostając w gronie firm globalnych i międzynarodowych - działania wewnątrz przedsiębiorstw mogą być uzależnione od struktury właścicielskiej i postaw właścicieli. O ile zakładam, że w przypadku inwestorów branżowych nastąpi zdrowa ocena sytuacji i zaprojektowanie działań w obszarach i rynkach, które wciąż będą i są dostępne, tak w przypadku inwestorów finansowych sytuacja będzie uzależnione od reakcji inwestorów. Jeżeli poddadzą się panice, wyceny zostaną obniżone, a oczekiwania wobec wyniku pozostaną niezmienione, co dla firm może oznaczać konieczność odchudzenia struktur i intensywną pracę z elementem kosztowym - a więc poważne zmiany - podkreśla ekspert.

Drożyzna dopiero nadchodzi

- Jednak z mojego punktu widzenia to nie wyjście z Rosji jest najważniejszym elementem wywierającym presję na firmy, ale zmiany jakie wojna poczyniła w globalnej gospodarce. Wysokie ceny ropy, rosnąca inflacja oraz dalsze ograniczenia w podaży surowców będą napędzały drożyznę na wszystkich rynkach i w wielu kategoriach, a tym samym mogą prowadzić do ograniczenia konsumpcji wśród gospodarstw domowych. O ile sytuacja nie ulegnie odwróceniu i nie pojawią się jasne sygnały w kwestii zmniejszania przyszłej presji cenowej, konsument będzie coraz bardziej racjonalizował, ograniczał lub zmieniał strukturę wydatków, także na dobra spożywcze. Przy dużej skali wzrostu kosztów może to oznaczać cofnięcie nas o kilka lat w tematach niszowości czy lokalności – o ile cena wciąż jest królem, tak stanie się cesarzem, a kluczowe będzie zaspokojenie podstawowych potrzeb - dodaje Szymon Mordasiewicz.