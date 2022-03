Wojna utrzymuje podwyższone obroty największych sieci FMCG w Polsce

Dynamika obrotów sklepów należących do grupy ponad 30 wiodących sieci

detalicznych w Polsce w dziesiątym tygodniu 2022 roku (w dniach 7 – 13 marca) odnotowała 14% wzrost w porównaniu do analogicznego tygodnia roku poprzedniego. Jest to nadal wyższe tempo, niż dla średniej dynamiki z tygodni sprzed wojny (W01-7’2022, +8%), ale obserwujemy spowolnienie w stosunku do poprzedzającego tygodnia (dynamika za W09’2022 wynosiła +17%).

W tygodniu dziesiątym nadal obserwujemy mocną ewolucję kategorii

spożywczych, takich jak konserwy mięsne (+97%), mąka (+95%) czy cukier (+63%). Kategorie higieny osobistej oraz jedzenia dla dzieci, które w poprzednim tygodniu notowały bardzo silne wzrosty, w obecnym okresie znacznie spowolniły. Sprzedaż jedzenia dla dzieci wzrosła o jedynie 25%, a w kategorii mleka dla dzieci nawet odnotowano spadki w wysokości -17%. Silnie rosnąca w poprzednim tygodniu kategoria pieluch (W09’2022, +133%) obecnie odnotowała wzrost na poziomie +13%. Nieco mocniejsze obroty utrzymały kategorie szczoteczek do zębów (+40%), żele pod prysznic (+33%) czy artykuły kobiece (+20%).

Przygraniczne sklepy sprzedają więcej

Nadal utrzymuje się geograficzne zróżnicowanie dynamiki sprzedaży – wyższe

wzrosty w tygodniu W10’2022 notują regiony wschodnie (+15%) oraz południowowschodnie naszego kraju (+16%). Wyższa dynamika widoczna jest również w największych miastach Polski: Kraków (+22%), Warszawa (+17%), Wrocław (+19%).