Wojtek Sokół w nowej kampanii marki Wyborowa

fot. materiały prasowe

Ruszyła kampania wizerunkowa marki Wyborowa. W nowej odsłonie pod hasłem „Włącz tryb spotkań”, marka zachęca ludzi do wspólnego spędzania czasu. Ambasadorem akcji jest znany raper – Wojtek Sokół.

Wspólne spędzanie czasu ze znajomymi, przyjaciółmi czy rodziną, sprawia, że jesteśmy szczęśliwsi. Taki właśnie jest cel nowej kampanii marki Wyborowa. Założeniem komunikacji jest podkreślenie jak ważne są wspólne chwile oraz wspólnie spędzony czas. Wyborowa chce inspirować ludzi do tego by znajdowali pomysły oraz odpowiedni moment by przełączyć się w tryb spotkań. Twarzą kampanii został Sokół.

Wspólnie z Wyborową zachęca ludzi do tego, aby znaleźć w sobie odpowiedni moment i przełączyć się w tryb spotkań. Kampania „Włącz tryb spotkań” poprzedzona została aktywnością teaserową. Na citylightach w dużych miastach Polski, pojawiły się plakaty z udziałem Sokoła i hasłem „Włączysz?”. W kampanii przewidziane są głównie działania digitalowe w mediach społecznościowych oraz na stronie www.trybspotkan.pl. Zaplanowana jest również aktywacja konsumencka i współpraca z mikroinfluencerami. Agencja VML&R jest autorem koncepcji i zajmuje się obsługą kampanii.