Wola Park otwiera Współdzielnik, miejsce wymiany używanych rzeczy

Mieszkańcy Warszawy będą mogli odwiedzać Współdzielnik już od 6 listopada, by zdobywać wiedzę, wymieniać się rzeczami i naprawiać je.

Projekt jest wynikiem współpracy Wolskiego Centrum Kultury z Wola Parkiem, a jego powstanie poprzedziły konsultacje społeczne z mieszkańcami.

We Współdzielniku będą funkcjonować: darmowy sklep, gdzie każdy będzie mógł przynieść niepotrzebne rzeczy i zabrać to, co może mu się przydać, jadłodzielnia ratująca jedzenie i produkty spożywcze przed zmarnowaniem oraz miejsce przywracania do życia roślin doniczkowych, które są w kiepskiej kondycji, a następnie przekazywania ich mieszkańcom do adopcji.

Na odwiedzających czekać będą również sala warsztatowa przystosowana do organizacji spotkań i warsztatów edukacyjnych wokół budowania świadomości ekologicznej i klimatycznej, warsztat naprawczy, w którym będzie można zreperować sprzęty codziennego użytku oraz strefa relaksu, wyposażona w meble na wzór przestrzeni sąsiedzkiej. Lokal znajduje się na pierwszym piętrze w Wola Parku (naprzeciwko Media Expert).