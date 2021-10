Wolontariusze Kauflandu we wspólnej akcji z Fundacją Nasza Ziemia

2 października pracownicy Kaufland Polska we Wrocławiu, razem ze swoimi rodzinami i bliskimi, wzięli udział w Akcji Sprzątania Świata, organizowanej od 28 lat przez Fundację Nasza Ziemia w ramach Clean Up the World, która w tym roku odbyła się pod hasłem „Myślę, więc nie śmiecę”. W sobotnie przedpołudnie wolontariusze zebrali ponad 470 kilogramów śmieci, z czego połowa (247 kilogramów) to odpady szklane.

Troska o środowisko

Od wielu lat zachęcamy, a także wspieramy naszych pracowników i klientów w inicjatywach mających na celu ochronę środowiska. Jednym z pięciu filarów naszej strategii Reset Plastic jest między innymi zwiększanie świadomości społecznej – tym bardziej się cieszymy, że w akcję zaangażowały się całe rodziny. W myśl zasady „Zróbmy to razem” już drugi raz wzięliśmy udział w akcji zorganizowanej przez Fundację Nasza Ziemia. W obu akcjach, jako wolontariusze Kaufland Polska, uprzątnęliśmy już prawie 900 kilogramów odpadów – mówi Jerzy Piątek z działu komunikacji Kaufland Polska.