fot. Wolt obniża koszty dostaw

Szybkość i najwyższa jakość to atrybuty wyróżniające usługi Wolt. Teraz do listy tej dołączył kolejny znak rozpoznawczy, który wyróżni firmę na rynku - niższe koszty dostaw.

Zamawianie jedzenia za pośrednictwem platformy Wolt jest łatwe, szybkie i przyjemne, a na swoje ulubione danie oczekuje się nie dłużej niż 35 minut. Teraz listę atrybutów fińskiej firmy uzupełnił kolejny - od kwietnia we wszystkich miastach, w których Wolt świadczy swoje usługi, obowiązują nowe ceny dostaw. Koszt dowozu dania w najbliższej okolicy wynosi obecnie tylko 1,99 złotych, a w Szczecinie nawet 99 groszy i jest to jedyna dodatkowa opłata, którą ponoszą konsumenci. Jej ostateczna wysokość uzależniona jest od odległości, którą pokonać musi kurier, ale bez względu na ten fakt, dzięki nowej ofercie cenowej, Wolt jest obecnie jednym z najtańszych dostawców dań restauracyjnych w Polsce.

Nowa polityka cenowa jest elementem realizacji strategii rozwoju fińskiej firmy i kolejnym krokiem na drodze konsekwentnego budowania pozycji lidera na rynku dostaw w Polsce. Stanowi ona dopełnienie dotychczasowych rozwiązań, które są niezwykle cenione przez użytkowników aplikacji, a które są stale udoskonalane przez zespół fińskich ekspertów. Jednym z nich jest specjalny zegar, umożliwiający precyzyjne odmierzanie czasu dostawy. Pokazuje on ile minut upłynie od złożenia zamówienia do jego dostawy. I co istotne, czas, który pokazuje pokrywa się z czasem rzeczywistym. Obok punktualności, ogromnym uznaniem użytkowników aplikacji cieszy się usługa live chat. Gwarantuje ona wsparcie centrum obsługi na każdym etapie zamówienia, a z użytkownikami kontaktują się pracownicy zatrudnieni w Polsce. Dzięki temu odpowiedzi udzielane są w ciągu 60 sekund od zadania pytania, a to sprawia, że pod względem responsywnosći Wolt również jest liderem rynku.

Stale poszukujemy rozwiązań, które podniosą jakość świadczonych przez nas usług. To działania na poziomie organizacyjnym, technologicznym, ale również liczne promocje, które pozwalają nam budować naszą przewagę konkurencyjną. Wprowadzenie stałej obniżki cen dostaw jest jednym z elementów tego procesu. Chcemy, aby dzięki temu użytkownicy naszej platformy mogli bez ograniczeń korzystać z ofert swoich ulubionych restauracji – mówi Karol Siarka, Jr. Operations Manager w Wolt Polska. A ich dobór też nie jest przypadkowy. To zawsze cenione lokale, oferujące najwyższej jakości dania, które zamówilibyśmy sami – dodaje Siarka.

Założony w 2014 roku w Helsinkach Wolt przywiązuje również dużą wagę do zrównoważonego rozwoju. Firma dąży między innymi do zachowania neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla. Dzięki specjalnie opracowanemu modelowi, jest w stanie określić poziom emisji generowanej przez każde zamówienie. Proporcjonalnie do jego wielkości, Wolt przekazuje fundusze na projekty, których celem jest odbudowa lasów w Kolumbii i Amazonii.

W Polsce Wolt rozwozi dania w 10 miastach. Niebieskich kurierów można spotkać również

na ulicach ponad 130 miast w 23 krajach w Europie i Azji. Dostawy Wolt realizowane są za pomocą rowerów, skuterów i samochodów. Aplikację Wolt można pobrać z Google Play lub App Store.