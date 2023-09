Wolt z pierwszą kampanią 360

Wolt proponuje rozwiązania na codzienne dylematy w swojej najnowszej kampanii

Działania prowadzone w kanałach offline i online pokazują, że sposób na radzenie sobie z codziennymi dylematami jest prosty i wygodny, właśnie dzięki aplikacji Wolt.

Nasze życie składa się z codziennego podejmowania wyborów w różnych, nawet najprostszych sytuacjach. Co zjeść na obiad? Jak spędzić deszczowe popołudnie? Co kupić w sklepie? I kiedy nasze standardowe i znane rozwiązania nie wystarczają, zdarza się, że wolimy zrealizować pomysł, który, choć nie zawsze oczywisty, okazuje się tym najlepszym. Bo wolimy zamówić coś pysznego, zamiast gotować znowu to samo lub wolimy spędzić czas z bliskimi, niż marnować go w sklepowej kolejce. Tak właśnie powstał slogan „Wolę Wolt”, który jest synonimem wygody i prostych, codziennych udogodnień, oferowanych przez aplikację.

Firma postawiła na 5 spotów wideo, każdy podejmujący historię innego dylematu. Materiały wideo pojawią się w kanałach online (YouTube, social media), w telewizji w modelu adressable TV oraz w formie reklam DOOH. Równolegle przygotowano szereg bannerów promocyjnych, które będą dystrybuowane w kanałach online i offline. W ramach kampanii marka Wolt pokazuje, że udostępnia klientom atrakcyjną ofertę Quick Service Restaurant, możliwość zrobienia zakupów spożywczych, a także program subskrypcyjny Wolt+ w abonamencie rocznym – jedna roczna opłata umożliwiająca dostawę za 0 zł przez cały rok.

- To nasza pierwsza tak duża kampania 360. Warto podkreślić, że jesteśmy firmą technologiczną, która raz po raz udoskonala swoje usługi z zakresu delivery. Dlatego też zdecydowaliśmy się, aby nasza kampania wykorzystywała najnowsze technologie z zakresu marketingu, m.in. reklamy w modelu adressable TV i geotargetowanie przekazów. Wyraża to misję naszej marki, która dąży do jak najlepszego wykorzystywania technologii w naszych usługach — podkreśla Krzysztof Dłużniewski, Head of Marketing Wolt Polska.

Za strategię komunikacji oraz stworzenie kampanii odpowiada agencja kreatywna Carla Zuri. Spoty zostały wyreżyserowane przez Pawła Łukomskiego, produkcją zajął się dom produkcyjny Ładne Rzeczy, a postprodukcją Carla Zuri. Za realizację działań reklamowych online odpowiada Wolt, z kolei działania offline realizuje Mindshare wraz z zespołem Finecast. Działania Public Relations prowadzone są przez Monday Group.

Działania prowadzone w ramach kampanii rozpoczęły się w I połowie września br.