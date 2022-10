Woolite po 5 latach wraca do telewizyjnych reklam

Podczas każdego prania ubrania ulegają działaniu niszczącej siły tarcia, co skutkuje m.in. utratą kształtu i koloru czy zmechaceniem. Aby zapobiec uszkodzeniu tkanin, Woolite stworzył serię produktów do prania Keratin Therapy wzbogaconych keratyną. Składnik znany dotychczas głównie z salonów fryzjerskich i kosmetyków do włosów.