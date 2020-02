WorldFood Poland. Rusza konkurs dla start-upów

Wystartował konkurs dedykowany start-upom – Food Innovation Challenge. Podczas tegorocznych targów WorldFood Poland będzie można zawalczyć o nagrodę główną o wartości 60 000 tys. zł. Udział umożliwia dotarcie do potencjalnych inwestorów i osób z branży.

Inicjatywa kierowana jest do osób mających koncepcję na unikatowe produkty, technologię lub usługi, które zatrzęsą rynkiem i wyznaczą nowe trendy.

„Ponieważ wiemy, jak cenne w rozwijaniu firmy jest wsparcie marketingowe, już od pierwszej edycji targom WorldFood Poland towarzyszy konkurs o Złoty Medal, wspierający najciekawsze produkty prezentowane przez wystawców. Teraz wychodzimy z naszą ofertą jeszcze szerzej – nowoutworzona Strefa Innowacji to odpowiedź na potrzeby, jakie aktualnie generuje branża spożywcza i jednocześnie ukłon w stronę przedsiębiorczych osób”- zachęca Agnieszka Szpaderska dyrektor Targów. Swoje miejsce znajdą w niej zarówno pomysłodawcy, jak i inwestorzy poszukujący nowatorskich rozwiązań, a połączenie z Międzynarodowymi Targami Żywności i Napojów umożliwi przedsiębiorcom dotarcie do branży i poznanie najważniejszych decydentów z sektora spożywczego. „Taka relacja ułatwia przekroczenie bariery wejścia i otwiera drogę do efektywnej ekspansji na szeroko rozumiany rynek. WorldFood Poland to targi żywności o charakterze biznesowym, organizowane od 2014 roku, gromadzące tysiące profesjonalistów nie tylko z kraju, ale także z zagranicy” - podkreśla Andrzej Wojciechowicz, wieloletni ekspert Komisji Europejskiej w obszarze oceny innowacyjnych projektów sektora spożywczego.

Na zwycięzcę czeka nagroda oraz szeroka promocja. Na nagrodę główną o wartości 60 tys. zł składają się świadczenia:

• stoisko promocyjne na targach WorldFood Poland w dn. 21-23 kwietnia 2020 r.;

• reklamę w katalogu targowym;

• możliwość prezentacji projektu na scenie głównej;

• promocję na stronie internetowej targów, w dedykowanej zakładce oraz w mediach społecznościowych;

• promocję w newsletterze podsumowującym konkurs, wysyłanym do tysięcy branżowych przedstawicieli;

• wsparcie biznesowe i mentoringowe;

• informację o zwycięskiej innowacji w informacji prasowej.



Jeżeli jesteś właścicielem start-upu ze stażem nie większym niż 2 lata lub po prostu posiadasz świetny pomysł i pewność, że to właśnie on powinien stać się częścią rynku produktów i usług – zgłoś się do udziału podczas pierwszej edycji konkursu Food Innovation Challenge. Czas na zgłoszenia poprzez formularz dostępny na stronie www.worldfood.pl/innowacje upływa 28.02.2020 roku.