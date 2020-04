Worldline przejmuje GoPay

Worldline, podmiot obsługujący transakcje płatnicze, ogłosił przejęcie większościowego udziału w spółce GoPay, spółce zajmującej się płatnościami online w Europie Centralnej i Wschodniej.

GoPay to dostawca usług w zakresie obsługi płatności elektronicznych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Europie Centralnej, w tym w Czechach, na Słowacji oraz w Polsce. Firma obsługuje ponad 9 000 sklepów online.

Dzięki przychodom na poziomie ok. 7 milionów euro wypracowanym w 2019 roku przy marży operacyjnej przed uwzględnieniem amortyzacji (tzw. OMDA) na poziomie ok. 2 milionów, a także obecności nie tylko na rynku rodzimym spółki, w Czechach, ale również na rynku polskim i słowackim, GoPay wzmocni ogólną pozycję Worldline w całym regionie a także poszerzy ofertę Worldline skierowaną do sektora MŚP.

Zgodnie z warunkami podpisanej umowy Worldline przejmie 53% udziałów w GoPay i otrzyma prawo do nabycia pozostałych udziałów w 2022 roku. Finalizacja transakcji spodziewana jest w III kwartale 2020.

Przejęcie GoPay to dla Worldline kolejny krok w realizacji strategii rozwoju firmy poprzez fuzje i przejęcia. 3 lutego br. Worldline i Ingenico ogłosiły podpisanie umowy o połączeniu obu grup, którego celem jest stworzenie nowego lidera na światowym rynku usług płatniczych.