WoshWosh: Świadomi konsumenci odnawiają buty (podcast)

Zaczynała siedem lat temu, gdy hasło zero waste nie rezonowało w społeczeństwie z taką siłą jak obecnie. Teraz należy do najbardziej wpływowych liderek zrównoważonego rozwoju, a wszystko dzięki biznesowi odnawiania butów. Martyna Zastawna, założycielka WoshWosh ma nadzieję, że przedłużanie życia przedmiotom wejdzie do głównego nurtu konsumpcji, a póki co otwiera 500 mkw. pracownię, dzięki której kolejne setki tysięcy par butów zamiast na śmietnik, trafią do użytku.