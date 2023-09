WOW!Kocie - Bonarka kusi smakiem 

Jak pokazują wyniki badań, największą słabością Polek i Polaków są słodycze (40%), a 67% konsumentów przyznaje się do spontanicznych zakupów. Ponad połowa z nich (57%) podkreśla, że takie zakupy dają im radość. Jeden na trzech respondentów łączy modę z poprawą samopoczucia i pewnością siebie.

Cukierk, Pralinka, Dropsik, Ptyś, Muffinki…

Najczęściej wymienianymi słodkimi grzeszkami Polaków są słodycze (40%). Na drugim miejscu, niemal ex aequo, znalazło się jedzenie (32%) oraz uciechy dla duszy, takie jak słuchanie muzyki oraz czytanie książek (po 31%). Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Bonarki, to kobiety częściej niż mężczyźni ulegają słodyczom i zakupom. Mężczyźni raczej wybierają słuchanie muzyki czy chodzenie na siłownię. Osoby z pokolenia Z deklarują większą słabość do dbania o siebie oraz do wydatków na rozrywkę (muzyka, gry).

- Słodkie grzeszki, pokusy i emocje są tematem naszej jesiennej kampanii z udziałem Dawida Ogrodnika. Okazuje się, że największymi słabostkami, do których się przyznajemy są spontaniczne zakupy i słodycze. Ulegamy tym pokusom z różnych powodów, ale szczególnie często by sprawić sobie radość lub poprawić nastrój – mówi Katarzyna Kasprzak, marketing manager Centrum Handlowego Bonarka w Krakowie.

Słodka pokusa Made in Bonarka

Bonarka każdego dnia dba o emocje swoich klientów. Przy każdych odwiedzinach centrum oferuje wyjątkowe doświadczenia, takie jak radość z mody, przyjemność z wyboru, zachwyt czy poczucie szczęścia z bycia razem. Firmowym produktem Bonarki są emocje i doświadczenia związane z zakupami oraz wizytą w centrum. Stąd w ramach jesiennej edycji kampanii do klientów trafi trzeci limitowany produkt Made in Bonarka, słodka pokusa - kremy WOW!Kocie w jednym z trzech smaków przygotowanych przez krakowską manufakturę Good Lood – krem z orzechów laskowych, krem z orzechami laskowymi i kakao oraz krem z pistacji.

Czy zdarzyło Ci się ulec pokusie?

Dwoje na troje konsumentów (67%) chociaż raz dało się skusić i kupiło ubranie, buty lub jakiś dodatek, nawet jeśli tak naprawdę nie były im one potrzebne. Z kolei jedna na trzy osoby potrafiła oprzeć się tej pokusie. Tylko 33% badanych twierdzi, że nigdy nie zdarzył im się taki zakup. Kobiety częściej kupują pod wpływem emocji deklarując, że zakupy sprawiają im radość. Mężczyźni zaś starają się usprawiedliwiać swoje zachowania w sposób bardziej racjonalny.

Ponad połowa respondentów cieszy się z nieplanowanych zakupów (57%), ale niektórzy odczuwają też negatywne uczucia, takie jak: poczucie winy (14%), stres czy złość (po 6%). Pokolenie Z jest najbardziej podatne na pokusy zakupowe, twierdząc, że ma do nich słabość. Najwięcej radości ze spontanicznych zakupów czerpią osoby starsze (63%), które też najczęściej racjonalizują swoje zachowanie „bo była świetna okazja”.

Emocjonalne zakupy domeną kobiet

Co ciekawe, mężczyźni częściej wymieniali „racjonalne” wyjaśnienia spontanicznych zakupów, podczas gdy kobiety akcentowały ich emocjonalny aspekt podkreślając, że sprawiają im one radość. Młodsza grupa konsumentów (18-24 lata) wskazywała na to, że spontaniczny zakup jest podyktowany atrakcyjnością produktu (52%), chęcią poprawy nastroju w momencie nabycia (38%) oraz posiadaniem w szafie czegoś, co mogłoby odświeżyć ich styl (31%). Osoby starsze, powyżej 55 roku życia, częściej jako wytłumaczenie dla niepohamowanego zakupu podawały okazję, z której szkoda by było nie skorzystać. Tylko 5% Polaków nie potrafiło wyjaśnić swojego zachowania.

Szukasz przepisu na siebie?

40% Polek i Polaków czerpie radość z zakupu ubrań. Szczególnie kobiety, osoby młode, mieszkańcy średnich miast, wykazują większe zainteresowanie trendami, eksperymentowaniem z modą i jej kreatywnym wykorzystaniem. Co trzecia osoba wskazywała w badaniu, że łączy modę z poprawą samopoczucia i pewnością siebie oraz byciem bardziej atrakcyjnym. Kobiety podchodzą do mody bardziej emocjonalnie niż mężczyźni, częściej zyskując dzięki niej pewność siebie (36% vs 30% mężczyźni), poczucie atrakcyjności (38%) i pozytywny kontakt ze sobą (32%). Młode pokolenia (poniżej 35 lat) widzą w modzie sposób na podkreślenie swojej wyjątkowości (14% vs 8% ogółu) i tworzenie pozytywnego wrażenia u innych. Osoby w wieku 45-54 lat widzą w modzie narzędzie poprawy własnego samopoczucia, poczucia się lepiej ze sobą (34%).

- Spontaniczne zakupy często łączą się z większą pasją do mody, podążaniem za trendami, chęcią ich wyznaczania, jak również z budowaniem pewności siebie i poczuciem własnej atrakcyjności. Co więcej, osoby bardziej skłonne do takich zakupów częściej bawią się modą, poprzez swój ubiór wyrażają siebie i swój nastrój. Podkreślają też swoją indywidualność, mając jednocześnie bardziej emocjonalne podejście do mody. Im większą radość towarzyszącą zakupom ktoś odczuwa, tym częściej dokonuje nieplanowanych zakupów – komentuje Martyna Mieleszczuk, research manager z pracowni badawczej Maison&Partners.

Centrum handlowe Bonarka

Koncept kreatywny nowej kampanii Bonarki przygotowała Firma Reklamowa KUC, komunikację digital prowadzi agencja Ad Prime, działania w social media Well Done Marketing. Za działania public relations odpowiada Core Values PR.

Bonarka to wielofunkcyjne centrum handlowe, utworzone na obszarze 19 ha poprzemysłowych terenów dawnych zakładów chemicznych w krakowskiej dzielnicy Podgórze. Na ponad 92 tys. mkw. powierzchni użytkowej znajduje się 230 punktów handlowo-usługowych i restauracji, w tym Auchan, Media Expert, TK Maxx oraz kino Cinema City - jeden z największych multipleksów kinowych w Polsce. Do dyspozycji klientów jest bezpłatny parking, mogący pomieścić 3200 samochodów. Ponadto na terenie Bonarki znajduje się jeden z pierwszych na świecie ośrodków edukacyjno-wychowawczych w centrum handlowym: „Siemacha Spot”.