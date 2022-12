Wracają firmowe Wigilie. Czy pracowników to cieszy?

Niemal całkowicie zniknęła pandemiczna nowinka, czyli spotkania świąteczne online.

W dobie wysokiej inflacji jeszcze mocniej, niż wcześniej pracownicy liczą na jednorazową premię „od Mikołaja”.

Niezależnie od wyzwań, 7 na 10 badanych traktuje czas świąt jako idealną okazję do „naładowania baterii” i odpoczynku od wyzwań zawodowych.

W poszukiwaniu świątecznej atmosfery

Zbliżające się święta Bożego Narodzenia będą już trzecimi, które odbywają się w czasach „nowej normalności”. Wybuch pandemii koronawirusa zmienił na dobre nie tylko sposoby naszej pracy i zapotrzebowanie na poszczególne grupy pracowników, ale także relacje ze współpracownikami i sposoby komunikacji w firmach. Wiele wskazuje jednak na to, że w najbliższych dniach i tygodniach w wielu miejscach pracy powrócą świąteczne celebracje. Takie spotkania i końcówka roku to dla wielu z nas okazja do rozładowania napięć, spędzenia czasu w miłej atmosferze i odpoczynku od codziennych zawodowych wyzwań.

Kolejny rok z rzędu zespół Pracuj.pl postanowił zapytać użytkowników portalu o świąteczne zwyczaje w ich firmach, plany związane z końcówką roku kalendarzowego oraz rolę, jaką grudniowe celebracje odgrywają dla pracowników. W dobie wysokiej inflacji respondenci podzielili się także swoimi oczekiwaniami wobec benefitów od pracodawców.

Powrót świątecznych celebracji

Badanie Pracuj.pl wskazuje, że w obliczu osłabienia się pandemii koronawirusa, a także mimo oszczędności części pracodawców, firmy stosunkowo odważnie wracają do organizacji świątecznych spotkań. 43% respondentów deklaruje, że w ich miejscu zatrudnienia odbędzie się takie wydarzenie. Dla porównania, przed rokiem było to znacznie mniej, bo 27%. Co interesujące, tego typu spotkań ostatecznie może być nawet więcej. Na początku grudnia br. ponad 1/5 respondentów nie wiedziała jeszcze, jakie plany świąteczne dla zespołu ma ich pracodawca. Część z nich organizację tego typu wydarzenia mogła odłożyć na ostatnią chwilę.

Realne świąteczne spotkania ze współpracownikami w innej atmosferze, niż na co dzień pozostają jedną z najlepszych form integracji zespołu i budowy pozytywnych relacji. Z taką opinią zgodziło się 61% respondentów Pracuj.pl.

Jak komentuje Agata Grzejda, ekspertka ds. komunikacji wewnętrznej w Grupie Pracuj, powroty świątecznych imprez są pozytywnym sygnałem płynącym z rynku pracy.



- Okres pandemii koronawirusa wiązał się z ciągłą niepewnością i brakiem poczucia bezpieczeństwa wielu pracowników, przekładającymi się na trudności w organizacji firmowych wydarzeń. W praktyce w wielu miejscach pracy od 2020 roku nie odbywały się spotkania świąteczne lub były realizowane w mocno okrojonej, mniej rozbudowanej formie. Tymczasem takie wydarzenia mogą odgrywać realną, nieocenioną rolę w życiu firm i budowie pozytywnych relacji między współpracownikami. Pozwalają też podsumować rok, docenić zespół, nakreślić kierunki na przyszłość w mniej formalnych okolicznościach – komentuje Agata Grzejda.

Polacy marzą o świątecznej premii

Do najbardziej pożądanych benefitów należą te związane z kwestiami finansowymi lub materialnymi. Aż 94% respondentów chciałoby otrzymać od pracodawcy jednorazową świąteczną premię finansową, a faktycznie ją dostać spodziewa się aż 62%. To wysoki wynik, wskazujący na duże oczekiwania finansowe pracowników w dobie wysokiej inflacji. Warto dodać, że 60% badanych chciałoby otrzymać od pracodawcy świąteczny upominek lub prezent. W tym przypadku oczekiwania mogą znacznie pokryć się z rzeczywistością, bo takiego benefitu spodziewa się 56% respondentów.