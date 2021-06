Wracają targi i konferencje, mogą otworzyć się sale zabaw!

6 czerwca mogą otworzyć się sale zabaw dla dzieci, fot. shutterstock

Od 6 czerwca nastąpią zmiany w obostrzeniach. Od tego dnia będzie można organizować targi, konferencje i wystawy w odpowiednim limicie osób, zostaną także otwarte sale zabaw.

Adam Niedzielski, szef resortu zdrowia, powiedział na konferencji prasowej, że wesela czy zgromadzenia publiczne będą mogły odbywać się do 150 osób.

Od 6 czerwca możliwe będzie organizowanie targów i konferencji z limitem 1 osoby na 15 m kw.

Od 6 do 25 czerwca przywrócona zostanie również możliwość funkcjonowania - zamkniętych do tej pory - sal zabaw. Tutaj też będzie obowiązywał limit jednej osoby na 15 m2.

Niedzielski wyjaśnił, że do limitów pandemicznych nie są wliczane osoby zaszczepione. - Chcemy w ten sposób zachęcać do szczepień - dodał. Niestety, zgromadzenia spontaniczne pozostają zakazane.

Minister zdrowia powiedział, że od poniedziałku pobranych zostało już ponad 400 tys. certyfikatów covidowych.

- Sytuacja się zdecydowanie poprawia. Systematyczne luzowanie, z jakim mamy do czynienia od ponad półtora miesiąca, nie wywołuje negatywnych skutków w postaci przyśpieszania pandemicznego – cały czas mamy do czynienia ze spadkiem i to ze spadkiem, który ma wysoką dynamikę – powiedział.